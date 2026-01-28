Miguel Heras vuelve a liderar al Joma Trail Team nacional para 2026

Joma presenta a sus 16 corredores del Joma Trail Team nacional para 2026. - JOMA

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha presentado al Joma Trail Team nacional para esta temporada de 2026, que estará compuesto por 16 corredores y combina experiencia, talento emergente y una clara ambición competitiva, informa en un comunicado.

Estos 16 atletas profesionales estarán presentes en el circuito nacional e internacional durante la temporada 2026. A esta estructura se sumará próximamente el equipo internacional, cuyo anuncio se llevará a cabo en las próximas semanas.

Repiten leyendas como Miguel Heras, uno de los mejores corredores del mundo, ganador de carreras como Transgrancanaria, Transvulcania, Templiers o Ultrapirineu. Junto a él continúa la veterana Gemma Arenas, bronce en el Mundial de Skyrunning Ultra 2025 y varias veces campeona de España.

También siguen con Joma nombres como Inés Astrain, participante de las Golden Trail Series y primera en la PDA Val d'Aran Major by UTMB; Pablo Bautista, doble campeón EXP de Val d'Aran by UTMB, Ikram Rharsalla, representante española en el European Running Championship; Bel Calero, primera en el Campeonato de España Km Vertical FEDME; o internacionales españoles con sólidas trayectorias como Natalia González, Mónica Vega, Guillermo Acosta, Toni Baños y Mario Mirabel.

Ahora, se suman otros referentes con destacados resultados en el circuito nacional e internacional de trail como Pere Menéndez, Claudio Díaz, Moana Lilly Kehres y Ainara Uribarri.

Como parte del proyecto, el Joma Trail Team desempeñarán un papel clave en el desarrollo y testeo de producto, llevando el material de la marca a condiciones extremas en laboratorios reales y convirtiéndose en los "mejores embajadores de la innovación, la tecnología y la fiabilidad que caracterizan a Joma".