Milagros Tolón: "El nuevo modelo de financiación aporta transparencia al sistema"

Archivo - Milagros Tolón, durante un evento. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado que el nuevo modelo de financiación aprobado para las federaciones nacionales "aporta transparencia al sistema", cifrando dicha ayuda en más de 101 millones de euros y augurando que "potenciará los resultados a todos los niveles".

Mediante una rueda de prensa en la sede del Comité Olímpico Español (COE), Tolón explicó este martes que unificar la financiación recibida del Gobierno tiene "el objetivo de crear un modelo más estable, más coherente y sobre todo más eficaz", y también que "permita desarrollar" la labor" de cada deportista más y mejor hasta hacerse profesional.

"Aporta transparencia al sistema y sienta las bases de este nuevo modelo, que potenciará los resultados a todos los niveles: la planificación y la seguridad. Las federaciones habréis recibido desde 2018, con el Gobierno de Pedro Sánchez, más de 1.000 millones de euros. No es solo una cifra, es un signo de la voluntad política, de impulsar el deporte español y como una muestra de compromiso", apostilló Tolón.

No en vano, la ministra hizo mención a los éxitos recientes de las selecciones españolas de fútbol. "En concreto a la masculina, que hace unos días ha sumado esa segunda estrella en un Mundial que ha dominado de arriba a abajo", aludió al título conquistado el pasado 19 de julio tras derrotar por 1-0 a Argentina en la final del MetLife Stadium.

"Solo en las últimas semanas, la selección femenina sub-17 de baloncesto ha quedado subcampeona del mundo, nos hemos traído tres oros del Campeonato de Europa de gimnasia, el oro del Europeo masculino de baloncesto en silla de ruedas y la medalla de bronce en categoría femenina...", enumeró Tolón esos recientes buenos resultados.

En ese sentido, la ministra subrayó que "el palmarés de este 2026 es extraordinario". "Quiero felicitaros de corazón por vuestro enorme trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada éxito deportivo", le dijo a la cincuentena de presidentes federativos presentes en la sede del COE.

"Sois el pilar del deporte", se dirigió a ellos en presencia también del presidente del COE, Alejandro Blanco. Además, defendió "un modelo" para el que el Ejecutivo lleva trabajando "desde el primer momento", para luego volver a agradecer al COE y al CPE "su apoyo permanente".

A continuación elogió de ambas instituciones "su compromiso con la excelencia" porque eso "hace posible que el talento pueda desarrollarse y competir al mismo nivel". "Sois aliados imprescindibles y una parte esencial de cada éxito que celebramos", agregó la ministra al respecto.

"El deporte es, por encima de cualquier diferencia, lo que más nos une. Une generaciones, territorios y sobre todo sensibilidades. Nos hace vibrar, nos hace celebrar un sentimiento de orgullo de país y eso siempre es necesario. En una sociedad tan diversa y tan diferente, el deporte demuestra que el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo son capaces de tender puentes", argumentó la ministra durante el evento.

"Nuestra intervención es claramente seguir reforzando el tejido federativo y el deporte español desde el deporte base, tan importante en prácticamente toda España, hasta la élite", comentó la ministra. "Los países que lideran son los que piensan no a corto plazo, sino también cómo no a medio y largo plazo, los que piensan que cada euro destinado al deporte vuelve multiplicado en salud, en cohesión social, en empleo y en prestigio internacional", indicó Tolón.

"Es el camino que queremos seguir trabajando y recorrerlo con vosotros siempre", apuntó. "Para ello queremos seguir trabajando en la hoja de ruta compartida hace ya seis meses y debemos seguir utilizando los mismos ingredientes: cercanía, diálogo permanente y lealtad institucional", precisó la ministra.

Mientras, abogó por "reforzar el deporte femenino hasta conseguir una igualdad real; fortalecer el deporte paralímpico e inclusivo; afrontar una Olimpiadas exitosas en Los Ángeles 2028; aprovechar la transformación digital y las inversiones realizadas en ese ámbito; combatir cualquier forma de violencia, discriminación y de discurso de odio, y seguir garantizando que el deporte sea un espacio seguro".

Por último, aseguró que el Gobierno seguirá siendo "un aliado exigente y leal, y que sabe que los grandes resultados requieren estabilidad, planificación y recursos económicos". "Por eso vamos a ofreceros las mejores condiciones para seguir creciendo", concluyó.