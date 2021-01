Mirambell, 21º en la Copa del Mundo de Königssee y con posible lesión de cuádriceps

"Lo fácil era borrarse de la segunda manga y no competir, pero aunque sea a la pata coja salgo a competir"

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha finalizado en 21ª posición en la cita de la Copa del Mundo de Königssee (Alemania), penúltima del campeonato, en una jornada marcada por molestias y posible lesión muscular y una consiguiente mala salida que, aún así, le permitió meterse en la segunda manga.

"Una sensación rara, pero contento por haber entrado en la segunda manga, era el objetivo en un circuito muy poco propicio, y estoy muy contento", explicó Mirambell tras la prueba.

Firmó un tiempo de 51.50 en la primera manga --empató con el ruso Romanov en la vigésima posición-- y, en la segunda, mejoró tres centésimas para, eso sí, perder una posición y finalizar 21ª en el global, con tan solo dos pilotos por detrás.

"La salida ha estado bien, lo único que unas molestias no me han dejado empujar más. La bajada bastante bien hasta el Kreisel, donde la he liado un poco. El 'timing' no ha sido bueno y he apurado y arriesgado demasiado en la salida y casi volcamos. El tiempo no ha sido muy bueno pero hemos entrado en la segunda manga", manifestó.

Y, en la segunda, el dolor en el cuádriceps y la lesión le hizo salir "muy lento". "No he podido empujar. El tiempo no ha sido competitivo en la salida y eso me limita mucho, ya es hándicap no ser rápido en salida y lesionado, mal", lamentó.

"La segunda bajada creo que ha sido mejor, el tiempo parecido al de la primera manga pero habiendo empujado más lento. Es una experiencia más, y he aprendido", reconoció.

Además, dejó bien claro que quiso bajar pese a las molestias musculares. "Lo fácil era borrarse de la segunda manga y no competir, pero no va conmigo. Aunque sea a la pata coja salgo a competir, porque para mí estar encima del trineo y disfrutar de este deporte es un auténtico privilegio", se sinceró

El próximo viernes 29 la Copa del Mundo cerrará la temporada en el circuito austriaco de Igls, en Innsbruck. Será la cuarta prueba de Copa del Mundo para Mirambell en esta temporada, en la que se perdió las primeras citas por lesión.