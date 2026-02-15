Mohamed Attaoui: "En la élite maduras muchísimo"

El atleta español Mohamed Attaoui, en el Tour Gold Madrid, en Gallur. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El atleta español Mohamed Attaoui defiende que en la élite ha madurado "muchísimo", porque es "consciente" de lo que está "haciendo y para lo que te estás "preparando", por lo que tiene motivación "la mayoría" de días porque el atletismo es un deporte que le apasiona, aunque admite que "muchos días" que está "sin ganas".
"Los elogios siempre son algo bueno, cuando recibes cosas así solo hacen nada más que darte confianza y motivación para seguir haciendo las cosas que haces, solo puedo sacar cosas positivas de ello", señaló el de Torrelavega en una entrevista a Europa Press antes del World Indoor Tour Gold Madrid en Gallur.
Precisamente, fue en esta cuarta parada del circuito de máxima categoría de World Athletics donde el cántabro estableció en 2:14.52 el nuevo récord de Europa de 1.000 metros, en otro hito del atleta de 23 años que ya se codea con los mejores atletas del mundo.
Sin embargo, Attaoui reflexionó sobre la motivación en el deporte de élite, porque también "hay muchos días" en los que no le apetece "entrenar". "Pero esto es disciplina, ser profesional. Hay muchos días que me voy de concentración y que me encuentro mal o que me encuentro cansado, sin ganas de entrenar. La mayoría de días sí que tengo ganas porque es un deporte que me apasiona, que me encanta hacer día a día", relató.
"Pero siempre tenemos días que estamos sin ganas, que no nos apetece. Lo más importante ahí es seguir haciéndolo, aunque sea un poco menos intensidad, porque eso te ayuda a seguir siendo disciplinado, profesional, y de los días malos es donde más cosas positivas se sacan y más se mejora", agregó.
Por ejemplo, en las concentraciones, Attaoui llega a pensar, después de tres días y solo en algunas ocasiones, que no se lo está "pasando tan bien", pero en la élite "maduras muchísimo". "Yo sé que estoy de concentración y que estoy para algo ahí. Intento estar todo el mes entrenando, descansando, comiendo bien y cosas así", explicó.
"Conozco a mucha gente que va de concentración y a los tres se aburre y se baja de fiesta, por decir un ejemplo. Eso no te va a llevar a ningún lado. Eso es lo que me ayuda a madurar, ser consciente de lo que estás haciendo y a lo que te estás preparando", reveló el mediofondista.
Por ello, defendió que "sin disciplina, aunque tengas talento, nunca vas a llegar a ningún lado". "Yo siempre he tenido talento, pero de pequeño, hace 5 ó 6 años no entrenaba casi nada, no me gustaba, era muy vago y no corría ni para atrás. Empecé a entrenar, a ser más profesional y empecé a rendir. Una cosa sin la otra no vas a ningún lado", reiteró.
A nivel de objetivos, Attaoui va "año a año", y en 2026 tiene el Mundial de Pista Cubierta y el Europeo al Aire Libre. "Es un año un poco más tranquilo, pero con objetivos muy ambiciosos, porque en el Europeo la última vez fui subcampeón. Este año quiero mejorarlo, intentar ser campeón. Y Pista Cubierta es un poco secundario, pero sí quiero estar peleando por cosas grandes. Y a medio-largo plazo, mejorar mi quinto puesto de los Juegos, es lo que más me llama a nivel de carrera", zanjó.