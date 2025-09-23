Movistar Plus+ emitirá la División de Honor, Liga Iberdrola y Copa de rugby las próximas 3 temporadas.

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (RFER) y la operadora Movistar Plus+ han alcanzado un acuerdo por el que la plataforma de telecomunicaciones ha adquirido los derechos de retransmisión del partido estrella de cada jornada de la División de Honor, la Liga Iberdrola y la Copa del Rey.

Este acuerdo estratégico, que estará en vigor hasta la temporada 2027/2028, supone un "hito para el crecimiento y la visibilidad del rugby español", según indicó la RFER en un comunicado.

El acuerdo garantiza la retransmisión de un encuentro por jornada de las máximas competiciones nacionales españolas, masculina y femenina. Los derechos de emisión incluyen un partido por jornada de liga regular y tres partidos de los 'play-off' de División de Honor, cuartos de final, semifinal y final.

Asimismo, de la Liga Iberdrola femenina un partido por jornada de liga regular y dos partidos de los play-offs, semifinal y final; y de la Copa del Rey, un partido de semifinal y la final.

Con este contrato, las máximas competiciones nacionales compartirán espacio en la plataforma de Movistar Plus+ con las ligas más importantes del rugby mundial, como el Top 14, la Premiership Rugby, el Super Rugby Pacific, y con torneos de selecciones de gran prestigio como el 6 Naciones y el Rugby Championship.

El presidente de la RFER, Juan Carlos Martín 'Hansen' ha calificado el acuerdo como un momento decisivo para su deporte. "Este es un acuerdo histórico, que pone en valor el trabajo que se viene haciendo desde la Federación junto con los clubes, motor fundamental de nuestro rugby, para dar la importancia que merece a uno de nuestros mejores productos, como son los partidos estrella de las competiciones nacionales, tanto en categoría masculina como femenina", comentó Hansen.

"Movistar Plus+ va a dotar a nuestras competiciones nacionales de una visibilidad inédita, algo que no sólo es beneficioso para los patrocinadores de la Federación, sino que supone un paso de gran importancia para la promoción del rugby en nuestro país, que va a entrar a los hogares españoles a través de un canal que garantiza la máxima calidad en la emisión y en el que el rugby nacional convivirá con las mejores ligas del mundo", añadió.