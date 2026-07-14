Muere a los 53 años la rusa Galina Kukleva, oro olímpico de biatlón en Nagano'98

MOSCÚ 14 Jul. (dpa/EP) -

La rusa Galina Kukleva, campeona olímpica en la modalidad de esprint de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 que se celebraron en la localidad japonesa de Nagano, ha fallecido a los 53 años, según confirmó su federación.

"La Unión Rusa de Biatletas expresa su más sentido pésame a los familiares, amigos, compañeros y alumnos de Galina", declaró la asociación en un comunicado el martes sobre la exdeportista que, según los medios de comunicación rusos, llevaba mucho tiempo padeciendo cáncer.

Además de la medalla de oro olímpica en Nagano, la biatleta rusa ganó medallas de oro en pruebas relevos en los Campeonatos del Mundo de 2000, 2001 y 2003. Tras poner fin a su carrera como deportista en 2003, trabajó como profesora en la Facultad de Deportes de la Universidad Estatal de Tiumén, en Siberia