Mutua Madrid Horse Week contará con una participación de nivel en sus tres Copas del Mundo

Archivo - El jinete alemán Daniel Deusser durante una competición de salto - Uwe Anspach/dpa - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición de Mutua Madrid Horse Week, que se celebrará en el pabellón 6 de Ifema Madrid, del 26 al 29 de noviembre, contará con algunas de las mejores estrellas nacionales e internacionales de la hípica en sus pruebas de la Copa del Mundo de salto, doma clásica y la de enganches.

Según informaron este jueves los organizadores, la prueba estrella de la Copa del Mundo de Salto, el Gran Premio Mutua Ciudad de Madrid-CSI 5* reunirá el domingo 29 a las máximas figuras de esta disciplina como el suizo Steve Gerdat y el alemán Daniel Deusser, ambos en el 'Top 10' del mundo, los franceses Julien Epaillard -doble ganador en Madrid- y Kevin Staut, el sueco Henrik von Eckerman, el suizo Martín Fuchs, el austriaco Max Kühner, el alemán Christian Ahlmann, el neerlandés Maikel van de Vleuten, el belga Gilles Thomas y el irlandés Denis Lynch.

En cuanto a la participación española, también habrá una buena representación con figuras conocidas como Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya, Pilar Cordón, Imma Roquet, Álvaro González de Zárate, Jesús Garmendia y Armando Trapote.

Por otro lado, en la Copa del Mundo de Doma Clásica, que celebrará el Gran Premio Grupo Eulen en la jornada del sábado, estarán los españoles José Antonio García Mena, número 32 del ranking FEI, Claudio Castilla, José Antonio Jiménez Cobo, Lucía Gallardo y la legendaria Beatriz Ferrer Salat, doble medallista olímpica, junto a otros jinetes y amazonas de primer nivel como la portuguesa María Caetano, la neerlandesa Thamar Zweistra, y la singapurense Caroline Chew.

La principal novedad de esta edición de la Mutua Madrid Horse Week es la incorporación de una tercera Copa del Mundo, la de Enganches, que cerrará las sesiones de noche del jueves y del viernes y en la que el público podrá disfrutar de los mejores cocheros del momento como el australiano Boyd Exell, siete veces campeón del mundo, el belga Dries Degrieck y el neerlandés Koos de Ronde, los tres primeros del ranking FEI, junto a la alemana Anna Sandman y el joven neerlandés Brad Chardon. El cordobés Antonio Pérez de Pedrajas será la gran baza española.

Por otro lado, el concurso de salto CSI1* ofrecerá durante las cuatro jornadas del evento una oportunidad única para disfrutar del talento nacional e internacional de jinetes y amazonas que buscan consolidarse en la alta competición.

El listado cuenta con fuerte presencia española con jinetes como Borja Herraiz, Jesús Arrieta, Mario Villapalos, Agustí Sastre, Cayetano Martínez de Irujo, Luis Márquez, Hugo Bustos y Lucas Morote, además de competidores internacionales como las portuguesas Carolina Amorim y Matilde Bandira de Mello y la estadounidense Djuna Lauder, entre otros.