El nadador Marius Kusch defiende que los Juegos Mejorados sin controles antidopaje "nunca" sustituirán a los Olímpicos

BERLÍN, 10 Oct. (dpa/EP) -

El nadador alemán Marius Kusch afirmó que los controvertidos Juegos Mejorados, en los que no se llevarán a cabo controles antidopaje, "son un entretenimiento", por lo que nunca reemplazarán a los Juegos Olímpicos tradicionales.

"Los Juegos Mejorados son un entretenimiento, no es casualidad que se celebren en Las Vegas y no en Berlín. Es algo completamente distinto de las competiciones tradicionales. Nunca sustituirán a los Juegos Olímpicos", declaró el germano a la revista 'Spiegel'.

Kusch anunció recientemente que participará en los Juegos Mejorados, en los que se espera que los competidores intenten batir récords mundiales con la ayuda de sustancias que potencian el rendimiento para mejorar sus marcas. Este acontecimiento tan criticado se estrenará en mayo de 2026 en Las Vegas (Estados Unidos), e incluirá natación, atletismo y halterofilia.

El nadador fue el primer deportista alemán en inscribirse en la prueba y fue muy criticado por su decisión. "No pasa nada si no todo el mundo tiene la misma opinión. De hecho, me sorprendió gratamente cuánta gente se mostró abierta a la idea", comentó, reiterando que no cambiará de opinión. "Para mí, habría estado fuera de lugar decidir participar y luego echarme atrás y no responder a las preguntas de la gente", recalcó.

Según los organizadores de los 'Enhanced Games', cada prueba individual contará con una bolsa de premios de medio millón de dólares, de los cuales 250.000 se entregarán al ganador. También se pagarán derechos de participación, y habrá una recompensa de un millón de dólares por los récords del mundo en las pruebas de 50 metros libres de natación y 100 metros de atletismo.

El nadador británico Ben Proud, bronce en los 50 metros libres en Paris 2024, y el velocista estadounidense Fred Kerley, plata en Tokyo 2020 y bronce en la capital francesa el verano pasado en los 100 metros lisos, ya han anunciado su participación.