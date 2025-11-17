Nadia Comaneci: "Un campeón es campeón porque es capaz de competir en un mal día"

(I-D) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la exgimnasta rumana, Nadia Comaneci, y el consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, posan durante el foro Metafuturo 2025, en el Ateneo de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exgimnasta rumana nacionalizada estadounidense Nadia Comaneci defendió este lunes que "un campeón es campeón porque es capaz de competir en un mal día", al mismo tiempo que confesó que "ahora" aprecia "más" su 10 "perfecto" en los Juegos Olímpicos de Montreal (Canadá) de 1976, por lo que celebró seguir siendo "inspiración" para las generaciones más jóvenes.

"Parece que fue ayer. Ahora aprecio mucho más lo que hizo aquella niña de 14 años. Era una época con pocas oportunidades para las niñas. Mi madre me mandó a un lugar muy pequeño en el que la gente hacía piruetas, sin saber que eso me iba a llevar a este punto", arrancó la exgimnasta en su participación en el foro 'Metafuturo' organizado por Atresmedia.

Comaneci recordó que "era un mundo pequeño" y sin redes sociales. "No sabía que estaba creando historia. Yo quería hacer mis rutinas sin errores, era lo que me hacía feliz. No siempre era perfecta, en los entrenamientos fracasaba el 70% de las veces, pero te levantas de nuevo. Nunca tienes que tirar la toalla, mis padres me apoyaron mucho, y cuando decía que quería dejarlo, ellos me decían 'nunca se tira la toalla'", explicó.

"Conseguí respeto por mis capacidades deportivas desde que fui muy joven. Hace 40 años no había muchos deportes para las mujeres, y ahora las niñas ven que pueden ser líderes, practicar muchos deportes...", celebró este "mundo más igualitario". "Todavía tenemos que trabajar en que en la televisión el deporte femenino no tiene tanto espacio, pero estamos dando los pasos adecuados", agregó.

Además, abordó la salud mental en su época -debutó hace más de 50 años-, en la que no tenían "la información" que existe actualmente. "A veces la mente no conectaba con nuestro cuerpo, preparábamos un 'Plan B'. Un campeón es campeón porque es capaz de competir en un mal día, si todo está estupendo haces lo que tienes que hacer. Por eso tienes que entrenar y formarte en casa. Hay mucha responsabilidad, cumplir cuando el mundo entero te está mirando", advirtió.

"Yo por suerte no tenía redes sociales. Es bueno y malo al mismo tiempo. Hay que tratar de encontrar un equilibrio, la forma correcta de navegar en esa situación. Habría sido una locura para mí vivir en un mundo en el que tuviera redes sociales", confesó.

Y Comaneci, revolucionaria de la gimnasia artística y la primera mujer que obtuvo un 10 en unos Juegos, sigue siendo "un punto de inspiración, de nunca tirar la toalla". "Y es difícil creer que me siga encontrando con gente que diga que soy una influencia, me gustaría seguir motivando a la gente para que no dejen de creer en sí mismos", aplaudió.

Como miembro de Laureus desde el año 2000, deseó que Madrid "vuelva a recibir" a los premios de la academia "el año que viene". "Empezamos con siete personas y ya hemos acercado el deporte a lugar donde los niños viven en situación de pobreza. Ese es nuestro legado, vamos a continuar", relató.

Finalmente, Comaneci reveló una anécdota con su 10 "perfecto" en los Juegos Olímpicos de Montreal (Canadá), el cual cree que "nadie" se esperaba. "Omega llamó a la FIG y preguntaron si era posible un 10, porque querían saber cuántas luces debían poner en el marcador, pero la FIG dijo que no, y cuando salió la nota, tuvieron que coger un rotulador porque no había espacio para ese 10. Pienso que estaba por delante de la IA, se equivocaron un poco", ironizó.