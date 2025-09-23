Nahia Zudaire suma un nuevo bronce en el Mundial de Natación Paralímpica

La nadadora española Nahia Zudaire con su medalla de bronce de los 100 braza SB7 de los Mundiales de 2025 - ANDY CHUA/IPC

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nadadora guipuzcoana Nahia Zudaire sumó este martes la única medalla de la jornada para la delegación española en los Campeonatos del Mundo de Natación Paralímpica que se está disputando en Singapur hasta el próximo sábado.

No fue un día excesivamente prolífico para el equipo nacional en el evento que se está celebrando en el Centro Acuático OCBC de Singapur, que sólo pudo añadir una presea más a su medallero, donde España marcha undécima ahora con un total de siete, y después de un lunes donde había ganado dos oros con María Delgado e Íñigo Llopis.

La gran protagonista fue Nahia Zudaire, que subió por segunda vez al podio en este Mundial, siendo la primera en lograrlo. Después de ganar el pasado domingo el bronce en los 400 libre S7, repitió color en los 100 braza. La vasca, de 21 años, se mantuvo siempre en posición de podio desde el inicio de la final y lo mantuvo para conseguirlo con un crono de 1:33.87, lejos de la rusa María Pavlova (1:24.51) y la británica Iona Winnfrith (1:26.57).

También hubo opciones de medalla en los 100 libre S13 donde Marian Polo terminó quinta, pero tan sólo a cinco centésimas del bronce en una prueba muy ajustada donde Emma Feliu fue sexta y Ariadna Edo, octava, con Enrique Alhambra, sexto en la final masculina.

En los 100 mariposa S9, la joven de 17 años Anastasiya Dmytriv, plata el lunes en los 200 estilos, estuvo a punto de ganar una medalla después de ir primera al paso por los primeros 50 metros, pero no pudo contener a sus rivales y terminó sexta, con Nuria Marquès, octava. Jacobo Garrido fue quinto y José Antonio Marí octavo, en la final masculina.

José Cantero firmó un quinto puesto en los 100 braza SB11, con Mahamadou Dambelleh, plata el pasado domingo en los 50 libre, en séptima posición, mientras que Miguel Ángel Navarro concluyó séptimo en los 100 espalda S1, misma posición para Álex Villarejo en 50 libre S12. Miguel Luque, David Sánchez e Íñigo LLopis fueron octavos en 150 estilos SM4, 200 estilos SM6 y 100 mariposa S8, respectivamente. El relevo 4x50 estilos 20 puntos formado por Miguel Luque, Toni Ponce, 'Tasy' Dmytriv y Marta Fernández concluyó sexto, y Teresa Perales no tomó la salida en los 100 espalda S2 por decisión técnica, según informó el Comité Paralímpico Español (CPE).