Íñigo Llopis y María Delgado dan los primeros oros en el Mundial de Natación Paralímpica

Montaje con María Delgado, Íñigo Llopis y Anastasiya Dmytriv con sus medallas en el Mundial de Natación Paralímpica de Singapura de 2025 - COMITÉ PARALÍMPICO INTERNACIONAL

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Íñigo LLopis y María Delgado fueron los grandes protagonistas de la delegación española segunda jornada del Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica que se está celebrando en Singapur hasta el próximo sábado al conquistar las dos primeras medallas de oro, mientras que la joven Anastasiya Dmytriv sumó una plata.

España ya suma seis metales en la cita que se está celebrando en el Centro Acuático OCBC de Singapur, aunque ya inauguró su casillero de metales dorados, gracias a un Llopis que no falló en su favoritismo en los 100 espalda S8 y a una Delgado que consiguió desquitarse en los 100 mariposa S12 del agridulce cuarto puesto del domingo con su primer oro en una gran competición. Dmytriv volvió a demostrar su calidad en los 200 metros estilos SM9 donde coqueteó incluso con el título que habría mejorado la octava plaza actual de España en el medallero.

El primero en ganar el oro fue Llopis que continúa dejando claro que en la actualidad es el 'rey' de los 100 espalda S8 donde defendía su condición de actual campeón del mundo y paralímpico, aunque el guipuzcoano necesitó de su gran final para mantener su reinado con una gran remontada.

El nadador español con discapacidad física marchaba en la tercera posición tras el giro para la segunda piscina y tenía que enjugar además casi dos segundos de desventaja con el ucraniano Eduardo Horodyanin y casi medio segundo con el japonés Kota Kubota, que iban por delante. Pero Llopis se guardó lo mejor para el final y remontó con firmeza a sus dos rivales, que pagaron el esfuerzo inicial, para hacerse con el oro con 1:05.29, 89 centésimas mejor que Horodyanin y más de un segundo sobre el turco Turgut Aslan Yaraman.

La segunda gran alegría para la delegación nacional vino de la mano de la aragonesa María Delgado, que se desquitó del mejor modo posible del amargo cuarto puesto del domingo en los 100 espalda S12, donde es la actual bronce paralímpica, con el primer oro individual en una gran cita de su carrera deportiva.

La zaragozana se rehizo con carácter en los 100 mariposa S12 para nadadores con discapacidad visual, donde fue clara candidata al podio también desde el principio, aunque esta vez no sólo no dejó escapar el podio, sino que lo hizo para subir a lo más alto. Segunda tras los primeros 50 metros, le remontó el segundo de desventaja a la brasileña Lucilene da Silva para batirla con un tiempo de 1:06.62 y por casi segundo y medio.

La tercera y última medalla del día para España vino por medio de la joven Anastasiya Dmytriv, que fue capaz de mejorar su bronce en París 2024 en los 200 metros estilos SM9 para nadadores con discapacidad física para hacerse con una plata en una prueba donde esta vez, al contrario que en la capital francesa, no pudo haber doblete con Nuria Marquès.

La almeriense, de 17 años, incluso peleó hasta final por ser campeona del mundo en su otro evento predilecto junto a los 100 braza donde es casi imbatible. Llegó a marchar primera para los 50 metros finales, pero ahí no pudo contener a la canadiense Mary Jibb que la terminó aventajando en casi dos segundos y medio.

Marquès también llegó a liderar la final al paso en su ecuador y marchaba tercera de cara a los últimos 50 metros, pero se le escapó el bronce por 22 centésimas en favor de la húngara Zsofia Konkoly. Beatriz Lérida completó el trío de finalistas españolas con el octavo puesto.

Del resto de la jornada, destacó sobre todo el cuarto puesto por apenas cuatro centésimas de Marian Polo en los 100 braza SB13 para nadadores con discapacidad visual. La catalana llegó a ir segunda tras la primera piscina, pero no pudo aguantar y se le escapó por un suspiro el podio en una prueba donde Emma Feliú acabó quinta.

Además, Jian Wang Escanilla, Juan Ferrón y Delia Fontcuberta sumaron quintos puestos en los 200 estilos SM9, los 100 mariposa S12 y los 150 estilos SM3, respectivamente, Leyre Ortí fue séptima en los 400 libres S7 y Alberto Gelis octavo en los 100 mariposa S11. El relevo 4x50 libre 20 puntos formado por Marta Fernández, Leyre Ortí, Toni Ponce y Luis Huerta fue cuarto, lejos de las medallas.