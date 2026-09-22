NDL Pro-Health lanza las nuevas Creatine Gummies para facilitar la rutina diaria de suplementación. - NDL

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de complementos alimenticios NDL Pro-Health, fundada por el extenista Rafa Nadal y Cantabria Labs, ha lanzado Creatine Gummies, una innovación en formato de gominola con sabor tropical que busca facilitar la rutina de suplementación diaria y mantener la constancia después de las vacaciones estivales.

Esta propuesta ha sido concebida para adaptarse a un estilo de vida activo y en movimiento, permitiendo transportar la dosis recomendada sin recurrir a los formatos tradicionales en polvo ni requerir el uso de agua para su consumo.

Cada dosis diaria de tres gominolas aporta tres gramos de creatina pura, con un 99,5 por ciento de pureza, cantidad alineada con el efecto beneficioso reconocido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para mejorar el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de alta intensidad.

Asimismo, la fórmula ha incorporado vitamina B6, un componente que contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento del sistema nervioso y a la reducción del cansancio y la fatiga.

El producto, formulado sin azúcar, gluten, lactosa ni gelatina, es apto para personas veganas y se presenta en un bote de 90 gominolas -equivalente a un mes de uso, con un precio de venta al público recomendado de 19,95 euros.