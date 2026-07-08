NetApp, socio principal del partido de la NFL de 2026 en Madrid. - NFL

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa de Infraestructura de Datos Inteligente NetApp, socio global de la liga profesional estadounidense de fútbol americano, volverá a ser el patrocinador principal del partido de la NFL entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals, que se disputará el 8 de noviembre en el Bernabéu de Madrid, según anunció la propia NFL en un comunicado.

Este acuerdo plurianual se suma al papel de NetApp como socio oficial de infraestructura de datos inteligente de la liga y socio principal del primer 'Partido de la NFL' en Madrid, celebrado en 2025, y da continuidad al apoyo de la empresa a los partidos internacionales de la liga.

"Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a NetApp como socio principal del Partido de la NFL en Madrid. El partido del año pasado en el Bernabéu fue un hito para la NFL en España, y ahora que los Falcons y los Bengals traen a Madrid este noviembre a dos de los equipos más emocionantes del fútbol americano, estamos deseando trabajar con NetApp para ofrecer otra experiencia inolvidable a nuestros aficionados", afirmó Rafa De Los Santos, director nacional de la NFL en España.

Para el presidente de NetApp, César Cernuda, los aficionados al fútbol americano quieren disfrutar de una "experiencia excelente" en todo momento, tanto si su equipo juega en su estadio como en otro continente".

"La clave es que los datos inteligentes sean accesibles, estén protegidos y sean rápidos, independientemente de dónde se celebre el partido. A medida que la NFL amplía su presencia internacional, NetApp le ayuda a crear una infraestructura de datos que cumpla con los altos estándares de la NFL", añadió Cernuda.

NetApp se convirtió en el socio oficial de infraestructura de datos inteligentes de la NFL en abril de 2025, colaborando con la liga para dotar de inteligencia a sus datos mediante una infraestructura potente y segura, al tiempo que participa en los partidos internacionales de la NFL, entre otros como socio principal de los NFL London Games.

La NFL confía en NetApp para crear e implementar una infraestructura de datos inteligente que respalde las operaciones de la liga, incluido el almacenamiento y la seguridad de grandes volúmenes de vídeos de cada partido de la NFL.

NetApp también será el socio principal de los partidos de la NFL en Londres en 2026 Indianapolis Colts-Washington Commanders, el 4 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium; Philadelphia Eagles-Jacksonville Jaguars, el 11 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium; y Houston Texans-Jacksonville Jaguars, el 18 de octubre en Wembley.

El partido de la NFL en Madrid es uno de los nueve partidos internacionales de esta temporada, ya que la liga también jugará en Melbourne, Río de Janeiro, Londres, París, Múnich y Ciudad de México.

Las entradas para el partido de la NFL en Madrid estarán disponibles para su compra a partir de este jueves 9 de julio para el público en general.