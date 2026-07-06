Nike presenta su tecnología 'Radical AirFlow' en la Prefontaine Classic en Oregón. - NIKE

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Nike ha presentado su nueva tecnología e innovación en prendas deportivas 'Radical AirFlow' durante la competición de atletismo del Prefontaine Classic, que se ha celebrado el 3 y 4 de julio en la Universidad de Oregón (Estados Unidos).

Según ha informado la compañía, esta línea de ropa aprovecha el poder del aire con el objetivo de ayudar a los atletas a mantenerse más frescos, cómodos y rendir al máximo en la pista.

El debut de esta equipación ha contado con la participación de algunos de los atletas más destacados del panorama internacional. Entre ellos, Sha'Carri Richardson, Faith Kipyegon, Letsile Tebogo, Cole Hocker, Keely Hodgkinson, Kenny Bednarek, Rai Benjamin, Tara Davis-Woodhall, Melissa Jefferson-Wooden, Masai Russell y Hunter Woodhall.

Cada una de las piezas que componen esta colección se ha creado a medida como una prenda única, partiendo de la colaboración directa y de los análisis aportados por los propios corredores. El diseño de la ropa se ha inspirado directamente en la personalidad, el estilo propio y la mentalidad competitiva de cada uno de los atletas participantes.

La firma ha asegurado que este lanzamiento forma parte de un ecosistema de servicios mucho más amplio, cuyo enfoque se basa en escuchar, cocrear y favorecer el desarrollo de los deportistas tanto dentro como fuera de la pista. Con este diseño a medida, se busca combinar la tecnología de rendimiento innovadora con la individualidad de cada competidor en los escenarios mundiales.

Por último, la compañía ha manifestado que el desarrollo y las posibilidades de esta innovación, que comienza con los atletas de élite mundial, están destinados a alimentar la inspiración de cada corredor que persiga su propia versión de la velocidad.