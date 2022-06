Niko Sherazadishvili: "Creemos que vamos a sacar mejores resultados en -100 kilos"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El judoca español Nikoloz Sherazadishvili, que tras los Juegos Olímpicos de Tokio pasó de competir en la categoría de -90 kilos a hacerlo en -100, explicó que la "decisión ha venido con la edad" y que era necesaria "para seguir siendo el mejor", pues cree que va a "sacar mejores resultados" y, aunque son "retos distintos" se presenta al Mundial de 2022 pensando en "quedar campeón".

"Esa decisión ha venido con la edad y con la bajada de peso, para seguir siendo el mejor tenía que pasar este punto, quizás en este tiempo de cambio de categoría necesite una adaptación, pero nosotros creemos que vamos a sacar mejores resultados que incluso en -90 kilos", explicó el bicampeón del mundo a Europa Press tras su presentación como miembro del Equipo Toyota para el próximo ciclo olímpico.

'Shera' reconoce que él y su equipo tenían "bastante claro" que el subir a -100 kilos "después de los Juegos". "Incluso antes de que en 2020 cambiaran la fecha un año más para los Juegos Olímpicos, ya estábamos pensando en 2020 cambiarnos. Nos alargaron un año, teníamos que habernos quedado para poder seguir en los Juegos y no se podía no aguantar. Ahora que se han terminado y para el ciclo siguiente, que son los de París, hemos decidido ir en -100 y tenemos la esperanza de que vamos a sacar mejores resultados", declaró.

Los motivos para dejar una categoría en la que fue campeón del mundo son "no sufrir tanto con el peso" a la hora de preparar una competición y el poso que ha ido adquiriendo hasta ahora y que le animan a dar un paso más en su carrera. "El no saber cómo se va a despertar tu cuerpo con tanta bajada, tanto sufrimiento, ese es el beneficio que puedo tener, y la experiencia que me han dado los Juegos Olímpicos de Tokio de cara a París", aseguró.

En Tokyo 2020, el judoca español fue eliminado en cuartos de final y no pudo superar posteriormente la repesca, quedándose sin medalla a pesar de participar como número uno del ranking mundial de su categoría, una experiencia de la que dice haber aprendido.

Ahora, no se espera muchas diferencias en una nueva categoría a la que ya se ve "adaptado". "Para mí va a ser parecido. De las últimas dos competiciones he sacado dos medallas, así que estoy con muchísimas ganas, estoy pensando más en el Campeonato del Mundo que en la categoría en sí", comentó.

"Al final la diferencia es que disfruto, disfruto con lo que hago y sigo adelante. No veo otro camino que este, hago lo que más me gusta y lo siguiente es disfrutar y seguir compitiendo y conseguir los mejores resultados que pueda", afirmó.

"MI OBJETIVO EN EL MUNDIAL ES QUEDAR CAMPEÓN"

El próximo mes de octubre Sherazadishvili disputará el Mundial en Uzbekistán, el primero desde este nuevo cambio de categoría, en el que siempre aspira a conseguir lo máximo. Allí, no firma ningún resultado que no sea la victoria. "La verdad es que me gustaría que fuera medalla, pero medalla de oro, no puedo pensar de otra forma. Puedo estar luego alegre con medalla, es un Mundial, pero mi objetivo es quedar campeón", declaró.

En esta nueva categoría "cambian totalmente todos los rivales" para el judoca y por eso debe "estudiarlos a todos", aunque a muchos ya les conocía de su anterior categoría. Pero además del estudio fuera del tatami, el bicampeón del mundo considera que para saber derrotar a un rival hay que haber peleado contra él. "La idea es hacerme con ellos, aparte sólo de verlos, hay que sentir, y hay que hacer con ellos y luchar con ellos para poder saber cómo ganar", advirtió.

"Son retos distintos, son personas distintas y ahí es donde vas mejorando tu judo, donde vas a tener que mejorar, cambiar cosas y esto nunca deja de evolucionar", concluyó 'Shera', que tiene claro que "siempre tienes que ir a mejor a nivel mental, a nivel de judo, a nivel técnico, táctico, físico, nutrición", además del "extra" que supone el tener que medirte con contrincantes nuevos y tener que reinventarse a estas alturas de carrera.