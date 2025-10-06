La Nucía acogerá el Torneo Internacional BOXAM 2025 con más de 200 boxeadores

Cartel de la Boxam 2025 que se disputará en La Nucía (Comunidad Valenciana) - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOXEO

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Muixara de La Nucía (Comunitat Valenciana) acogerá del 6 al 12 de octubre el Torneo Internacional BOXAM 2025 en las categorías schoolboys & schoolgirl, junior y joven que, bajo el paraguas de la Real Federación Española de Boxeo (RFEBoxeo), aglutinará a 200 boxeadores de 14 a 18 años.

La RFEBoxeo ya ultima los detalles para acoger el torneo que reunirá a las futuras promesas del boxeo mundial en la localidad alicantina de La Nucía, con lo novedad de la categoría de edad escolar --'schoolboys' y 'schoolgirl' de 14 años-- además de las junior (15-16 años) y juvenil (17-18 años).

El torneo contará con la participación de equipos nacionales de diferentes países, consolidando a La Nucía y a la provincia de Alicante como "epicentro del boxeo internacional".

Se espera una gran participación internacional con más de 200 deportistas superando la edición de 2024, donde participaron un total de 173 boxeadores, procedentes de México, Irlanda, Colombia, Túnez, Países Bajos, Georgia, Francia, Bulgaria, Portugal, Ucrania, Moldavia, Suiza y España, que contará con más de 50 deportistas en todas las categorías.

"El BOXAM se ha convertido en una cita imprescindible del calendario internacional. Con su organización, la Real Federación Española de Boxeo refuerza su compromiso de seguir desarrollando el talento joven y consolidando la imagen de España como país anfitrión de grandes eventos deportivos", aseguró la federación española.

El presidente de la RFEB, Felipe Martínez, destacó que La Nucía vuelve a convertirse en "capital del boxeo internacional" con el Torneo BOXAM. "Es un escaparate para los jóvenes talentos y una oportunidad para que España siga demostrando su capacidad organizativa y su apuesta por el boxeo también en las categorías más jóvenes", valoró.