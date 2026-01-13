Núria Castán aspira al primer podio del Freeride World Tour 2026 en Baqueira Beret

La rider española Núria Castán en acción - BEWOLFISH

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rider española Núria Castán luchará este jueves por subir al primer podio de la temporada del Freeride World Tour (FWT) 2026 en el Baqueira Beret Pro by Movistar, prueba inaugural del circuito mundial que se disputará en la cara del Tuc de Baciver, en la estación aranesa de Baqueira Beret.

Castán, tercera clasificada del Freeride World Tour 2025 y subcampeona en 2024 en la categoría de Snowboard Mujeres, parte como una de las grandes favoritas en una prueba que marcará el inicio de su sexta temporada en la máxima competición internacional de freeride. "Empezar la temporada en España me da una motivación extra y es una gran oportunidad para dar visibilidad a este deporte. Es increíble poder arrancar en casa, con amigos, familia y toda la comunidad freeride animando", aseguró la rider catalana.

La prueba de Baqueira Beret abrirá de nuevo el calendario del FIS Freeride World Tour by Peak Performance en los Pirineos, siendo la única cita del circuito en esta cordillera y una de las ya consolidadas tras cinco años consecutivos en el calendario. La competición se celebrará finalmente este jueves después de que la organización, atendiendo a la previsión meteorológica y a la estabilidad de la nieve, decidiera utilizar el día inicialmente previsto para la inspección como jornada competitiva, con el primer participante tomando la salida a las 12.15 horas.

Castán destacó el crecimiento del nivel competitivo del circuito y su ambición para esta nueva temporada. "Este año hay nuevas incorporaciones y creo que puede ser interesante. El nivel de snowboard está subiendo y yo quiero formar parte de este progreso. Mi principal objetivo es clasificarme para competir en Alaska, que sería un sueño, y seguir disfrutando de este deporte que me ha dado tanto", afirmó.

La temporada 2026 se presenta como un curso clave para la rider de Almoster, que además de pelear por volver al podio del Freeride World Tour competirá en el primer Campeonato del Mundo FIS de Freeride de la historia, que se celebrará a principios de febrero en Andorra, en un contexto en el que el freeride podría confirmarse como deporte olímpico de cara a los Juegos de 2030.

Tras la cita de Baqueira Beret, el Freeride World Tour continuará del 24 al 29 de enero en Val Thorens, antes del Mundial FIS en Andorra (1-6 de febrero), y proseguirá con pruebas en Georgia (22-28 de febrero) y Fieberbrunn, en Austria (5-10 de marzo), antes de las finales en Alaska (15-22 de marzo) y la gran final de Verbier, en Suiza, entre el 28 de marzo y el 5 de abril.