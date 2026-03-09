Núria Castán se queda fuera de las Finales FWT 2026

Archivo - Núria Castán, en una entrevista a Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Núria Castán se quedó fuera de las Finales del Freeride World Tour (FWT) 2026, que se decidirán en dos icónicas sedes finales: Haines (Alaska) y Verbier (Suiza), al no pasar el corte después de que el evento Fieberbrunn Pro, en Austria, se cancelase y se tomase entonces los resultados obtenidos en Baqueira Beret y Val Thorens.

Según un comunicado, el Fieberbrunn Pro se canceló por no ofrecer las garantías necesarias en cuanto a seguridad, calidad de la nieve y viabilidad de la competición. Por tanto, el ranking actual, basado en los dos resultados de cada rider en Baqueira Beret y en Val Thorens, determinó oficialmente la lista de deportistas para las Finales del FWT 2026.

Y Núria Castán, bronce en 2025 y en el primer Mundial FIS, no podrá lucha por el título, después de seis temporadas consecutivas y varios podios en el FWT Pro Tour. El trofeo sigue completamente abierto, con varias 'riders' con opciones, como la estadounidense Mia Jones, que llega como líder, o la francesa Anna Martinez, con dos segundos puestos esta temporada. La defensora del título, la francesa Noémie Equy pasa en tercer lugar gracias a su victoria en Francia y Michaela Davis-Meehan completa el 'roster'.

En esquí masculino, el español Abel Moga sí pasó el corte. No tuvo el inicio soñado en casa, en el Baqueira Beret Pro by Movistar, fallando el 'backflip' final y finalizando 17º. Pero se rehizo en Val Thorens con un 7º lugar y se ganó un billete a las Finales del FWT 2026, en las que no estará el sueco Kristofer Turdell, bicampeón mundial (2018 y 2021), tras 11 temporadas en el FWT Pro Tour.

En esquí femenino, habrá uno de los finales más igualados de los últimos años. La vigente campeona, la canadiense Justine Dufour-Lapointe, avanza pero no como líder; y hasta cuatro 'rookies' la acompañarán. Por otro lado, varias de las favoritas se quedan fuera, incluida la primera campeona del mundo FIS, la polaca Zuzanna Witych.

Mientras que en la categoría masculina de Snowboard, habrá un cuadro que combina experiencia y talento emergente. El francés Victor de Le Rue y el suizo Liam Rivera lideran la clasificación, seguidos de cerca por el también galo Enzo Nilo. Las otras tres plazas son para los 'rookies' Sacha Balicco, Shayne Blue Sandblom y César Barin.

Los 'riders' clasificados a las Finales se enfrentan ahora a dos de los escenarios más legendarios del freeride. Primero el YETI Haines Alaska Pro, en el que las montañas de Alaska ofrecerán un terreno salvaje y paisajes remotos. Finalmente, el YETI Xtreme Verbier y el famoso Bec des Rosses, con pendientes de hasta 50 grados para decidir el ranking final.