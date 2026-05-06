Ocho de cada diez españoles priorizan la calidad de imagen y sonido por encima del ambiente para ver el fútbol

El exinternacional francés Thierry Henry protagoniza la campaña 'Watch it on a Samsung' de la marca de electrodomésticos surcoreana. - SAMSUNG

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez españoles priorizan la calidad de imagen y el sonido por encima del ambiente al elegir dónde ver el fútbol a las puertas de un verano que estará marcado por el Campeonato del Mundo, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Los aficionados españoles se preparan para apoyar a 'La Roja' de Luis de la Fuente en la búsqueda de su segunda estrella mundialista, aunque no todas las experiencias de visionado en los televisores estarán a la altura de los partidos de la Copa del Mundo.

Un nuevo estudio realizado por Samsung Electronics revela que, aunque el fútbol sigue siendo uno de los últimos grandes rituales colectivos en España, la calidad técnica con la que se vive condiciona de forma muy directa el disfrute, el comportamiento y hasta los recuerdos de los aficionados.

El estudio, realizado entre aficionados al fútbol en España, refleja claramente que el fútbol se consume sobre todo en compañía. Cerca del 60% de los españoles lo ve en casa con familia y el 44% con amigos, frente al 27,2% que lo sigue en solitario. Además, el 96% de los encuestados afirma que ver un partido juntos les hace sentirse parte de una comunidad.

Pese a este arraigado componente social, los resultados dejan claro que las prestaciones técnicas ya no están en un segundo plano, sino que condicionan la experiencia. Nueve de cada 10 españoles reconoce que la calidad de imagen y sonido afecta a cuánto disfruta de un gran partido, y el impacto va más allá del momento, ya que para más del 80% esa calidad también influye en cómo recuerda el partido después.

Cuando se pregunta por los factores que determinan la elección del lugar para ver un partido importante, poder ver bien la acción desde el asiento y la calidad de imagen son lo primordial para el 86% de los españoles, por delante de la conveniencia del lugar (83,8%), la atmósfera (83%), el tamaño de pantalla (81,3%) y el sonido (80,7%). La comida y la bebida, habitualmente asociadas al ritual de visionado en bares, quedan en último lugar.

VER FÚTBOL FUERA DE CASA

Los datos revelan que la experiencia de visionado fuera del hogar está lejos de ser satisfactoria en muchos casos. Menos del 20% de los encuestados afirma no haber sufrido problemas técnicos viendo fútbol en bares o espacios públicos.

Los problemas más frecuentes son el volumen de los comentarios poco claro o inconsistente (34,3%), la visión bloqueada o ángulos de visión restringidos (31,6%), reflejos o luz solar que afectan a la visibilidad de la pantalla (29%), audio desincronizado con la acción (28,8%), pantalla sin brillo suficiente en partidos diurnos (26,7%) o dificultad para seguir el balón con claridad (26%).

En la mayoría de los problemas analizados, una parte muy significativa de los afectados los experimenta de forma recurrente. Esta frustración técnica tiene consecuencias directas en el comportamiento del aficionado, ya que más de un tercio de los españoles afirma que, cuando la experiencia falla, siente que el partido pierde intensidad, y un 13% incluso se va antes de que acabe el partido.

Además, la calidad audiovisual ha demostrado ser un detonante real de cambio, ya que 8 de cada 10 encuestados ha elegido al menos en una ocasión un lugar distinto para ver deporte porque esperaban mejor imagen o sonido.

EL HOGAR COMO NUEVO ESTADIO

Aunque el hogar ya es el principal espacio de consumo futbolístico, la experiencia en sitios públicos sirve de referencia aspiracional. Cerca del 60% de los españoles reconoce que su experiencia viendo deporte en un local le ha inspirado a mejorar su setup en casa.

El salón se consolida así como el gran espacio para vivir el fútbol, con una expectativa cada vez mayor de imagen, sonido e inmersión. Es más, el 82% de los aficionados iría más a menudo a su bar de referencia si este mejorara la experiencia de visionado deportivo.

Ante estos resultados, queda claro que la mayoría de los españoles busca una experiencia el día del partido que concilie la calidad de la retransmisión con el espíritu de comunidad.

En este sentido, Samsung refuerza su papel como referente en experiencias de visualización premium en un momento clave para la categoría. El estudio señala que 2 de cada 3 españoles elegiría un televisor Samsung para ver su deporte favorito, un dato que refuerza el liderazgo de la compañía, respaldado por sus 20 años consecutivos como la marca de televisores número uno del mundo.

Para celebrar este hito, Samsung se ha asociado con la leyenda del fútbol Thierry Henry para llevar a cabo la campaña 'Watch it on a Samsung', centrada en el compromiso continuo de Samsung por ofrecer experiencias de visionado de alta calidad para disfrutar al máximo del deporte.

Henry ayudará a la marca a mostrar sus últimas innovaciones en televisores en sus gamas Micro RGB, OLED y Neo QLED, desde la tecnología sin reflejos de 'Glare Free' hasta 'AI Football Mode' y 'AI Sound Controller Pro', que permite a los usuarios ajustar el audio, por ejemplo, silenciando el ruido de fondo del público, en una serie de spots y un evento exclusivo.

"El fútbol consiste en reunir a la gente, ya sea en el estadio, en casa o en su local habitual. Pero también es un deporte en el que un instante puede cambiarlo todo, así que la calidad con la que ves el partido es casi tan importante como el propio juego", comentó Thierry Henry, exjugador del Arsenal y de la selección francesa.

Por su parte, Javier Martínez, director de Marketing de Consumer Electronics en Samsung Electronics Iberia, señaló que en España el fútbol "es mucho más que un partido, es un ritual que se comparte con familia y amigos". "Que dos tercios de los españoles nos elijan para vivir esos momentos es el mejor aval de lo que llevamos años construyendo, tecnología que no se nota pero que lo cambia todo", añadió.