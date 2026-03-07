Ocho hitos que demuestran el avance del deporte español hacia la igualdad

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la reunión con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FP Y DEPORTES - Archivo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) destaca los principales avances logrados en materia de igualdad desde 2018 con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo, en "camino hacia la plena igualdad es irreversible".

"El impulso de políticas públicas, el desarrollo de reformas normativas y una inversión sostenida han permitido transformar de forma estructural el sistema deportivo español, contabilizándose múltiples avances en materia de igualdad", explica el CSD.

Los ocho hitos logrados desde 2018 que destaca el CSD hacen referencia al incremento presupuestario, la profesionalización por primera vez de una competición femenina y el incremento del número de licencias femeninas hasta consolidarse por encima del millón.

Por tanto, el primero de esos hitos es el del aumento de la participación femenina en el deporte nacional. En 2023, España superó por primera vez la barrera del millón de licencias federativas femeninas. Según la Encuesta de Hábitos Deportivos 2024-2025, el porcentaje de mujeres que practican deporte al menos una vez al año ha pasado del 47,5% en 2015 al 59,5% en 2025.

Igualmente, la diferencia entre hombres y mujeres se ha reducido de forma evidente en los últimos años. Al más alto nivel, cabe recordar que en los Juegos Olímpicos de París 2024, el equipo español fue plenamente paritario. Actualmente, 2.862 mujeres cuentan con la calificación de Deportista de Alto Nivel (DAN), lo que representa casi el 42% del total, reflejando el avance sostenido hacia la igualdad en el alto rendimiento.

El segundo hito que destaca el CSD es la representación femenina, que supera el 40% en las Juntas Directivas de federaciones. Este porcentaje duplica el dato registrado en 2014, cuando solo el 19,95% de los 972 miembros eran mujeres, como respuesta a la política del CSD, que ha vinculado la concesión de subvenciones ordinarias al cumplimiento de un mínimo del 40% de representación femenina en los órganos de gobierno federativos.

Asimismo, la orden ministerial que entró en vigor en enero de 2024 adapta los procesos electorales federativos a la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, garantizando una representación equilibrada en asambleas y órganos de dirección.

El tercer hito es el programa Universo Mujer, impulsado por el Consejo Superior de Deportes, que se ha consolidado como una herramienta clave para promover la participación femenina en todos los ámbitos del deporte bajo una gran inversión económica del Gobierno, destinados a proyectos de formación, desarrollo deportivo, visibilidad, liderazgo y salud.

Por otro lado, sobresale la profesionalización del fútbol femenino, llevada a cabo en junio del 2021, que sirvió además de impulso para el resto de deportes practicados por mujeres. Además, clubes y jugadoras de baloncesto firmaron en noviembre de 2023 en el CSD el acuerdo sobre el contenido del nuevo Convenio Colectivo de la Liga Femenina, con el que se dio un importante paso en la mejora de las condiciones laborales de sus jugadoras.

El apoyo del CSD al deporte femenino también se ha visto reflejado en las ayudas económicas destinadas a la organización de eventos deportivos femeninos de carácter internacional.

El quinto hito que destaca el CSD son los planes e informes de igualdad: un requisito estructural de la nueva Ley del Deporte para las federaciones. Estos planes deben definir estrategias, herramientas y objetivos concretos para avanzar en la igualdad real dentro de sus estructuras. Asimismo, se impone la adopción de protocolos frente a la discriminación, el abuso y el acoso sexual o por razón de sexo.

Por otro lado, la Ley del Deporte refuerza la obligación de federaciones y ligas profesionales de aprobar planes específicos de conciliación y corresponsabilidad, con medidas concretas de protección en casos de maternidad y lactancia. Desde 2014 se han concedido ayudas a la maternidad por un importe de 400.000 euros, destinadas a 140 deportistas, ayudas también incluidas en las becas CSD Team España-ADO. La cantidad media recibida por cada beneficiaria es, actualmente, de casi el doble que en 2017.

Como séptimo hito está la salud con perspectiva de género. Y es que el CSD ha puesto en marcha dos iniciativas pioneras: la Unidad de Salud de la Mujer Deportista, integrada en el Centro de Medicina Deportiva, y la Guía de Salud de la Mujer Deportista.

El octavo hito, con motivo de este próximo ocho de marzo, se lo queda el Observatorio de la Igualdad en el Deporte, constituido en 2022, una iniciativa interministerial orientada a garantizar la igualdad real y efectiva en el ámbito deportivo con diagnósticos, estudios y propuestas para combatir la discriminación y aumentar la presencia femenina en todos los niveles del deporte.

Además, el CSD colabora a nivel internacional con organismos como el International Working Group on Women & Sport y la Red Iberoamericana Mujer y Deporte, reforzando el papel de España como referente en políticas públicas de igualdad en el deporte.

Por otro lado, la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, valora en una carta abierta que el "camino hacia la plena igualdad es irreversible". "Podemos decir con orgullo que el deporte español es más justo, igualitario y representativo de la sociedad en la que vivimos", dice.

Tolón destaca todos estos avances de los últimos años como "resultado de una estrategia sostenida de apoyo al deporte practicado por mujeres". "Es la expresión visible de un ecosistema deportivo que protege la maternidad, impulsa la conciliación, profesionaliza ligas femeninas y garantiza la igualdad de premios en competiciones financiadas con fondos públicos. Y es que este Gobierno ha entendido que la igualdad en el deporte es una cuestión de justicia. El camino emprendido es ya irreversible", comparte.