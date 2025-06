La Oficina de Atención al Deportista del COE se refuerza para "centrar la atención en lo más importante"

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Atención al Deportista (OAD) del Comité Olímpico Español (COE) está muy cerca de cumplir 20 años y, con el objetivo de "centrar la atención en lo más importante" y de "ayudar a los deportistas antes, durante y después" de su carrera, se refuerza y amplía su alcance con nuevos servicios.

La OAD da un nuevo paso adelante en su objetivo de estar cerca de los deportistas y acompañarlos al mundo laboral una vez terminan su carrera. Para ello, según se anunció este martes en el Auditorio Goyeneche del COE, se la va a dotar de nuevos servicios.

El acto contó con la presencia de Alejandro Blanco, presidente del COE, además de su director de Deportes, Ricardo Leiva, y algunos exdeportistas como Rafael Lozano, Joan Lino, María José Mardomingo, Regino Hernández, José Luis Abajo y Sonia Lafuente.

"Siempre debemos mirar hacia atrás para saber quiénes somos y de dónde venimos. Cuando llegué, no podía recibir a los deportistas y por eso creé la OAD, para centrar la atención en lo más importante y tener claro para quiénes estamos aquí. Con la OAD, mi teoría es ayudar a los deportistas antes, durante y después", recalcó Blanco.

El mandatario tenía claro que "para que la OAD saliera bien, había que dedicarle tiempo, dedicación, cariño y voluntad de hacer las cosas bien". "Cuando los deportistas tienen problemas, nosotros estamos ahí", aseguró sobre las razones que ha seguido para renovar la OAD.

Los encargados de presentar las novedades fueron los exdeportistas olímpicos José Luis Abajo, 'Pirri', actual presidente de la Real Federación Española de Esgrima, y la expatinadora Sonia Lafuente. El medallista olímpico reconoció que "la retirada es complicada", ya que "todo termina y empieza el resto de la vida".

Para acompañarle en ese proceso e integrarle en el mundo laboral, la OAD le proporcionó "formación e información", dos pilares que la oficina va a reforzar. Además, Pirri anunció la creación de "una página web más intuitiva".

Por otro lado, la expatinadora olímpica relató que la OAD le dio "soporte para ampliar experiencias laborales" y "ayudas para la formación". Lafuente anunció que la oficina se renueva sumando servicios como apoyo psicológico, asesoría jurídica o ayudas a la maternidad, entre otros.

Actualmente, la OAD cuenta con 3923 deportistas inscritos, tanto hombres como mujeres de todas las edades y de múltiples procedencias. "El objetivo es atenderlos", afirmó el director de Deportes del COE, Ricardo Leiva. Para ello, explicó que la OAD tendrá cuatro pilares, que son "formación, información, ofertas de empleo y servicios" y que servirán para dar apoyo a los deportistas y "resolver sus problemas de forma personalizada".

UNA AYUDA PARA EL FINAL DE LA CARRERA DEPORTIVA

Tras explicar las novedades, fueron algunos exdeportistas los que explicaron cómo la OAD les ayudó en su proceso de terminar su carrera deportiva y sumarse al mundo laboral. En esta línea, el exboxeador y actual seleccionador nacional de boxeo Rafael Lozano relató que la oficina apareció en su retirada, cuando estaba "desorientado". "Gracias a esto accedí a la Universidad y pude trabajar en la campaña de difusión de Valores Olímpicos. Me dio oportunidades y he tenido acceso a la vida laboral tras mi retirada gracias a eso", remarcó.

Por otro lado, el exatleta Joan Lino indicó que "al acabar el deporte crees que todo está bien, pero abrir la puerta al mundo laboral es complicado". En ese proceso, la OAD le hizo "estar en muchos proyectos" a los que no habría podido acceder sin esa ayuda. "Hay que trabajar por los objetivos que se plantean, está en el ADN de todos los deportistas y esto intentamos transmitirlo a las empresas, diciéndoles que van a trabajar con alguien que la constancia y la búsqueda de objetivos la tiene de antemano", explicó.

Regino Hernández, medallista olímpico de snowboard, apuntó que la OAD le ayudó "en las pruebas de acceso a la universidad". "Todo fue muy fácil con ellos y ahora me planteo incluso estudiar una carrera. Estaré eternamente agradecido, porque los estudios me costaban y ellos me lo ponen fácil", expresó, recordando que el momento de la retirada es complicado porque "pasas de querer ser el número uno a no tener una meta clara por la cual luchar".

La exatleta María José Mardomingo detalló que la OAD cuenta con "todo tipo de servicios como asesorías, cursos, becas, pruebas de acceso a la universidad o bolsa de empleo". "El COE pone a disposición de los deportistas herramientas para ser utilizadas. Estoy muy agradecida a Alejandro Blanco por crear la OAD", concluyó.

También participaron en el acto responsables de las principales empresas que financian la OAD. María Dolores García, presidenta de la UCAM, señaló que fue su marido, el fallecido José Luis Mendoza, quien se puso en contacto con Alejandro Blanco para ponerla en marcha porque "era un amante del deporte", mientras que la directora de Patrocinios de Sanitas, Judit Bermejo, advirtióque su empresa "tiene un vínculo especial con el deporte".

En esta línea también se pronunció Ángel Luengo, subdirector general de EULEN, que consideró que asociarse "al Movimiento Olímpico adhiere muchos valores" que su empresa tiene como "el respeto, la búsqueda de la excelencia y la amistad". Por último, el especialista de Patrocinio de Iberia, Marcos Prieto, puntualizó que su empresa prefiere hablar de "colaboración" y no tanto de "patrocinio", ya que "se trata de que haya un beneficio mutuo".