Oriol Cardona: "En las noches previas, soñé que entraba primero y ganaba el oro"

El esquiador español Oriol Cardona, en una entrevista a Europa Press. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El esquiador español Oriol Cardona, doble medallista olímpico en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, confiesa que "incluso" soñó "en las noches previas" a colgarse la medalla de oro en la disciplina de esquí de montaña que entraba "primero", al mismo tiempo que reconoce que haber acabado segundo o tercero en una prueba en la que era "favorito" habría sido "una decepción".

"Justo en el momento que terminé no fui tan consciente, yo creo que fue unas horas más tardes. Me acuerdo por la noche que fui a ver a mi familia, los que se habían trasladado ahí, y fui a verlos cuando estaba yendo para la Villa otra vez, y entonces pensé, 'acabo de ganar un oro olímpico'", desveló el deportista, de 31 años, en una entrevista a Europa Press.

El de Bañolas rebosa tranquilidad y sosiego pese a la gran hazaña que logró en los Juegos disputados en Milán y Cortina d'Ampezzo: ganar un oro olímpico para España 54 años después. "Estos Juegos significaban mucho, hacía 54 años que no había un oro en España; a nivel personal, unos Juegos para mí es algo increíble y es un sueño; y era consciente también que era el debut olímpico del esquí de montaña, era la primera vez que se va a representar frente al mundo, era una ocasión muy importante", relató.

"Evidentemente, para mí era un objetivo ir a por el oro, y conociendo este vacío que ha habido en España durante tantos años de una medalla así, era todavía un poco más de motivación para apretar un poco más", expresó Cardona.

El catalán, campeón de Europa el año pasado y del mundo en 2024, reveló que "había soñado mucho con esa victoria" olímpica, "de día y de noche". "Por la noche había incluso llegado a soñar con entrar primero en esa competición, las noches previas", afirmó. "Yo al final fui ahí con el cartel un poco de favorito y fue evidentemente por mi trayectoria también", reivindicó.

"Es una carrera en la que pueden pasar mil cosas y también había tenido muchos pensamientos y había llegado a soñar, '¿qué pasa si la lías en algún cambio o haces algo mal y te quedas segundo o tercero?'. Y aunque lo haya pensado, hubiera sido un poco una decepción para mí, una segunda o tercera plaza, aunque muy merecida, con un valor impresionante, pero yo sí que iba a por el oro", resaltó.

Cardona brilló en una prueba con un formato "muy exigente físicamente" y que demanda "mucha destreza en momentos en los que vas en unas pulsaciones muy elevadas". "Además, en unos Juegos todo se magnifica y das un poco más de ti, te esfuerzas más, y en las transiciones vas al límite", comentó sobre la prueba olímpica, en la que "ha habido más fallos que en las Copas del Mundo o Mundiales".

"Lo preparé como pude, hacemos muchos entrenos de transiciones y mi objetivo no era hacerlas muy rápidas, sino hacerlas seguras y bien. No hacer transiciones de 4 segundos, sino hacerlas de 5, pero todas de 5. A veces, es que si intentas hacer las cosas demasiado rápido, puedes perder más de lo que puedes ganar. Sabía que un punto clave de los Juegos serían las transiciones y creo que así fue, y estoy muy contento de cómo lo gestioné", recordó como una de sus fortalezas.

Aunque también fue su potencia en la parte de los escalones, y Cardona bromeó con un posible cambio en el formato en el futuro. "Que todos fueran escalones iguales", dijo riendo. "Es un formato un poco complejo, lo que yo creo que sería bueno es que en todos los sprints el circuito sea lineal. En los Juegos sí que fue un circuito bastante fácil y lineal, no hay curvas en mitad del trazado, y eso hace las carreras más tácticas", analizó.

"MUCHA GENTE SE HA EMOCIONADO, QUIERO QUE SE REPITA EN 2030"

"Es decir, si te colocas primero, si hay más curvas en el circuito, hace que sea mucho más difícil avanzar. En cambio en los Juegos, una vez salías de la zona de rombos, tenías campo abierto para ponerte a un lado y hacer tu carrera. Esto da la posibilidad a que gane el más fuerte, no que gane el más rápido al principio. Esto es algo que hay que mantener", añadió.

Sus medallas de oro y de bronce --junto a Ana Alonso en relevo mixto-- son mucho más que una presea. "Este debut en los Juegos era una ocasión muy importante para el esquí de montaña, para dar a conocer este deporte no solo en España sino en todo el mundo. Y lo hemos hecho bien. Ahora hay muchísima gente que conoce el esquí de montaña y es algo muy positivo", señaló.

"Y luego estará el trabajo de centros, de clubes, de intentar captar toda esta gente que quiera probar el deporte, que es muy bonito y realmente vale la pena. Estos Juegos nos ayudarán mucho a aumentar un poco la base de jóvenes, a nosotros quizá nos viene todo dado por nuestros padres, que son quienes nos han introducido a este mundo. Y a partir de ahora quizás esto pueda cambiar y nos vean como referentes, como los que hemos ayudado a descubrir un nuevo deporte", prosiguió.

Y ya mira a los Juegos de 2030 en los Alpes Franceses. "Tengo ganas de seguir compitiendo, al menos de terminar la temporada de invierno. También es un modo de escapar de todo este ruido y todo lo que hay detrás. Y sí que me gustaría ir a por otros Juegos. Me gustaría intentar vivir lo que he vivido. He visto que ha habido mucha gente que se ha emocionado con lo que hemos hecho y lo han vivido tanto como nosotros, esto ha sido genial. Ha sido una sensación muy bonita ver que tanta gente estaba con nosotros y quiero que se repita", deseó.

En el éxitos de Cardona, juega un papel importante el deportista español Kílian Jornet, que ganó 14 medallas en Mundiales de Esquí de Montaña entre los años 2008 y 2017, aunque el catalán insistió en que "tiene el mismo peso que tiene Víctor (López) y Andrés (Arroyo)", sus otros dos entrenadores.

"Llevo ya 6-7 años con Víctor y Andrés y 2-3 años con Kílian. Tienen un peso enorme en mi preparación, son los que me entrenan y los que me conocen, saben cómo entreno y me han llevado hasta aquí. Nos compenetramos y nos entendemos muy bien. Son personas muy listas que saben muchísimo de deporte, de entrenamiento, ciencias del deporte", elogió.

Y, además, Jornet "ha experimentado mucho con su cuerpo y es una persona que, aparte de este conocimiento, tiene una mentalidad y un saber hacer en competición que muy poca gente tiene". "Nos parecemos en este sentido, somos personas muy ambiciosas y nos gusta la competición. Ha ayudado mucho en muchos ámbitos de la preparación deportiva, pero yo pondría a los tres entrenadores por igual", reiteró.

Porque Cardona es un deportista forjado con los años, después de experimentar otros caminos, ya que fue ayudante de bombero forestal en dos temporadas de verano con 18-19 años. "Al tercer año tenía dudas, pero sí vi claro que quería dedicarme al deporte. Hice números y podía intentar ganar lo mismo corriendo que trabajando de forestal en verano", apuntó.

"Me tiré a por ello, aposté por el deporte y me arriesgué. Es verdad que el esquí de montaña antes era más difícil. Me puse a correr mucho en verano y ahí es donde gané más visibilidad y un poco más de dinero. Pero por suerte ahora con todo esto que ha ocurrido la gente ya se podrá dedicar al cien por cien haciendo solo esquí de montaña, que esto es algo muy positivo. Al final, es apostar y arriesgarse y creo que me ha salido bien", comentó.

Aunque su vida conlleva sacrificios, y una de ellas es el retiro en la montaña. "Ha sido una de las partes duras del esquí de montaña, el tener que desplazarte, ir a un sitio donde todo es nuevo para ti, donde no hay casi nadie, porque en el monte hay poca gente, y es un cambio de vida. No es ni mejor ni peor. A mí me hubiera gustado también tener un poco más de vida social o más comodidades, pero es un deporte muy exigente y es lo que implica", reflexionó.