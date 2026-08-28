Owen Ansah rechaza su sanción de cuatro años y acude a la justicia deportiva alemana

El atleta alemán Owen Ansah muerde su medalla de oro de los 200 metros en el Europeo 2026 - Sven Hoppe/dpa

BERLÍN 28 Ago. (dpa/EP) -

El atleta alemán Owen Ansah, campeón europeo de 200 metros, ha rechazado la suspensión de cuatro años propuesta por la Agencia Nacional Antidopaje de Alemania (NADA) y ha solicitado un procedimiento disciplinario ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo del país.

"La NADA de Alemania no puede pronunciarse sobre más detalles del procedimiento, en particular en lo que respecta al calendario. La organización del procedimiento es responsabilidad del Tribunal de Arbitraje Deportivo", señaló este viernes la agencia antidopaje, que recalcó que "es importante" que este procedimiento "se lleve a cabo con rapidez y eficacia".

A principios de agosto, la NADA recomendó una suspensión de cuatro años para Ansah por una posible infracción de las normas antidopaje, acusando al velocista de negarse a proporcionar una muestra para un control.

En una declaración a la Federación Alemana de Atletismo (DLV), Ansah afirmó que estaba a punto de viajar a la prueba de la Golden League en Mónaco el 9 de julio cuando el personal antidopaje se presentó fuera del horario de control que él había indicado.

Además, el germano explicó que iba con retraso y que no podía proporcionar una muestra con tan poca antelación, sobre todo porque acababa de ir al baño, y añadió que se sometió a un control de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) al día siguiente, el 10 de julio, día de la competición, en Mónaco, y de nuevo el lunes por parte de la NADA.

A Ansah se le habían concedido 20 días para aceptar las conclusiones de la NADA o solicitar que se iniciara un procedimiento disciplinario ante el Tribunal Alemán de Arbitraje Deportivo.