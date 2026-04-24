La parada de Madrid del Longines Global Champions Tour contará con 16 pruebas

Archivo - La sueca Evelina Tovek durante la cita de Madrid del Longines Global Champions Tour de saltos - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La parada de Madrid del Longines Global Champions Tour, el prestigioso circuito hípico de saltos de obstáculos, ya ha lanzado sus entradas a la venta para su celebración entre el viernes 15 de mayo, especial en la capital por ser San Isidro, su patrón, y el domingo 17, con un total de 16 pruebas.

El LGCT, conocido como 'la F1 de la hípica', llega de nuevo a España con esta ya tradicional cita en la icónica pista verde del Club de Campo Villa de Madrid, la primera en Europa de un circuito que ya ha pasado por Doha, Ciudad de México y Shangái, y que tendrá su punto culminante el domingo por la tarde con la celebración del Gran Premio de Madrid, puntuable para la clasificación general del campeonato y con obstáculos a una altura de hasta 1,60 metros.

La pista verde del recinto madrileño acogerá también otros eventos de nivel como el sábado por la tarde con la centenaria Copa de SM el Rey-Trofeo Caser Grupo Helvetia, con obstáculos a 1,50 m, así como la Global Champions League del viernes y con algunos de los equipos más potentes del panorama internacional.

El programa deportivo incluirá un total de 16 pruebas, siete de ellas puntuables para el Longines Ranking de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), con cerca de 230 salidas a pista y la participación de alrededor de 140 jinetes procedentes de todo el mundo.

En total, la competición repartirá más de un millón de euros en premios, consolidando a Madrid como una de las grandes citas del calendario ecuestre internacional donde acudirán los mejores clasificados del ranking mundial, junto a campeones olímpicos y vencedores de Copas del Mundo.

Además de la competición deportiva, el Longines Global Champions Tour de Madrid se consolida como un plan de ocio para disfrutar de la jornada en la capital ya que contará con una experiencia completa al aire libre que combina deporte, ocio y entretenimiento para todos los público con un 'village' comercial, espacios dinámicos de los patrocinadores y una variada oferta gastronómica.