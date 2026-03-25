La pareja Smart-Dieck y Tomás Guarino quieren seguir creciendo en el Mundial de Patinaje Artístico - COE – NACHO CASARES

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pareja formada por Olivia Smart y Tim Dieck, en la modalidad de danza sobre hielo, y Tomás Guarino, en la competición individual, serán los representantes españoles en el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico que arrancó este miércoles en Praga.

Este trío será el que repita en relación a los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), mientras que no estará el otro dúo de danza sobre hielo, el formado por Sofía Val y Asaf Kazimov, ya que este acaba de operarse de apendicitis y no podrá competir.

La principal opción para un buen resultado estará en la pareja Smart-Dieck, que siguen mostrando su progresión y que tratarán de dar otro paso adelante con el buen recuerdo del pasado Campeonato del Mundo donde firmaron una gran sexta posición, el mejor resultado histórico de una dúo nacional en esta modalidad.

Mejorar todo lo posible su Danza Rítmica será clave para luego mostrar la calidad que tienen en la Danza Libre con el 'Dune' que tantos elogios despertó en la cita olímpica y poder aspirar a objetivos ambiciosos aprovechando que faltan algunas de las parejas que brillaron en Milán en febrero.

La pareja debutará el viernes, mientras que este jueves será el turno de Tomás Guarino, que competirá en este Mundial con menos ajetreo que en los Juegos por la obtención a contrarreloj de obtener los permisos para hacer su programa con la música de los Minions. El catalán intentará meterse en la final, algo que no consiguió por poco en la cita olímpica, y mejorar su 20º puesto del año pasado.

En el programa largo, Guarino patina al son de los Bee Gees con las canciones Stayin' Alive, How Deep Is Your Love y You Should Be Dancing. El objetivo para el catalán, de 26 años, pasa por acceder al Top 24 del programa corto y acceder a su tercera final.