Paul McGrath: "Entreno cada día para los Juegos Olímpicos"

Paul McGrath en el medio maratón de marcha en Birmingham - Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Paul McGrath ha asegurado que conseguir proclamarse campeón de Europa de medio maratón de marcha en Birmingham fue "un sueño", pero que su "gran objetivo" son los Juegos de Los Ángeles 2028, una cita para que entrena "cada día".

"También lo soñé hace dos años en París y no pudo ser. Me considero un soñador. Es un oro europeo, pero yo entreno cada día para los Juegos Olímpicos. Ese es mi gran objetivo. Yo sueño con los Juegos Olímpicos y con hacerlo lo mejor posible. Me veo capaz de todo, de darlo todo. Mientras me vea capaz de darlo todo en las calles de Los Ángeles, estaré contento, y sé que dándolo todo lo puedo hacer muy bien", señaló ante los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de El Prat (Barcelona).

El catalán reconoció que el oro le sabe "a gloria". "Y estar aquí es un poco surrealista. Estudio periodismo, dentro de dos años yo estaré ahí", dijo entre risas. "Tengo un bronce mundial -Tokio 2025-, es mejor que un oro europeo, pero ganar es increíble. Ser primero, que yo soy muy competitivo, y verlo hecho realidad fue un sueño", confesó, antes de desvelar en quién pensó tras cruzar la meta. "En mis padres, mi entrenador, mi familia, mis amigos... Y los tenía ahí. Fue increíble tenerlos conmigo, y celebrarlo con ellos fue un sueño", expresó.

Además, que a pesar de que estaba "muy en forma", ha vivido "un año difícil". "Los entramientos han sido muy buenos. En Málaga fue es un test, donde dije "lo puedo hacer muy bien en el Europeo". Llegué dos días antes mentalmente y físicamente muy preparado y sabiendo que podía ganar y que sólo era yo contra yo. Sé que estaban los italianos, alemanes, ucranianos... pero que era una lucha contra mí mismo", manifestó.

También aseguró que pudo "disfrutar" durante la prueba. "Se va disfrutando, luego de repente si tienes algún problema físico dejas de disfrutar. Aparte veía a los míos sonriendo, gritándome, y eso me hacía tener aún más motivación de llegar a meta. Durante la carrera había muchos momentos de dudas, pensamientos un poco negativos, pero intenté dejar que esos pensamientos no me invadiesen", indicó.

A pesar de que se tomará "tres semanas de descanso", McGrath ya piensa en su próximo objetivo. "Haré un poco de entrenamiento también, pero me centraré en descansar físicamente, mentalmente y en preparar el año que viene, que tenemos el Mundial en Pekín. Intentaremos hacerlo lo mejor posible allá", finalizó.