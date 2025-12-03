Paula Leiton: "Después de una medalla de oro que tanto esperábamos, hay ganas de conseguir nuevos récords"

Archivo - La waterpolista española Paula Leiton, campeona olímpica en París 2024. - Antonio Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La waterpolista española Paula Leiton, campeona olímpica en París 2024, ha asegurado que, tras la consecución de esa medalla de oro que "tanto" esperaban, en la selección nacional ya hay "ganas de conseguir nuevos récords" y también "nuevos objetivos", por lo que su "próximo reto" será el Campeonato de Europa de 2026.

"Después de unos Juegos, de una medalla que tanto esperábamos, hay ganas de conseguir nuevos récords y nuevos objetivos", manifestó Leiton este miércoles en San Agustín del Guadalix (Madrid) durante la entrega de los Premios Iberdrola Supera 2025.

Por ello, la selección femenina ya prepara la cita que del 26 de enero al 5 de febrero de 2026 se celebrará en Funchal, Madeira (Portugal). "Mi próximo reto es el Europeo", subrayó. "El 20 de diciembre acabo con el club para incorporarme el 21 de diciembre con la selección. Entonces es un no parar, otro año que no hay Navidades. Pero vienen cosas importantes, así que con ganas", añadió al respecto.

Luego Leiton deseó que estos galardones por parte de Iberdrola sigan porque "ayudan al deporte" en general y no solo al waterpolo. "Ha sido superemocionante, y más para mí, que es mi primera vez aquí. Soy de las últimas incorporaciones como deportista", comentó la boya de Terrassa.

"Creo que es un trabajo que se tiene que seguir haciendo. Que sean pioneros y que sigan apoyando de esta manera a la mujer deportista es superimportante. Y sobre todo agradecer el poder estar aquí y que sea por muchísimos años", concluyó Leiton.