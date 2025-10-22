Pedro Sánchez entrega la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a María Pérez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entrega la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a la atleta María Pérez, en el Palacio de la Moncloa, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Pool Moncloa/Javier de Amescua

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha entregado este miércoles la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a la atleta granadina María Pérez García, que el pasado septiembre conquistó sendas medallas de oro mundialistas en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha.

Durante un acto en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el jefe del Ejecutivo dio esta condecoración a la exitosa marchadora de Orce, quien también fue nombrada recientemente como Hija Predilecta de la Provincia de Granada.

En el Campeonato del Mundo de atletismo disputado el mes pasado en Tokio (Japón), María Pérez se convirtió otra vez en campeona de los 20 km justo una semana después de haber logrado el título en los 35 km, doblete que ella misma ya había conseguido en la edición de Budapest 2023.