El periodista Pablo López se incorpora a 'Tablero Deportivo' de RNE. - RNE

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El periodista deportivo Pablo López se une al programa 'Tablero Deportivo' de Radio Nacional Española (RNE), en el que participará desde este lunes, dando el salto a la radio pública desde Radio Marca, según un comunicado.

Pablo López, licenciado en Periodismo, se incorpora a 'Tablero Deportivo' tras una amplia trayectoria de más de dos décadas en la radio deportiva. A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones de dirección, edición y narración de acontecimientos deportivos, además de colaborar en programas de televisión especializados; y en los últimos años ha dirigido 'Marcador', de Radio Marca, después de pasar por otros medios como la Agencia Europa Press.

Además, el comunicador compagina su actividad profesional con la docencia universitaria, impartiendo formación relacionada con el periodismo deportivo. Ahora, inicia una nueva etapa en RTVE para incorporarse al equipo de 'Tablero Deportivo', dirigido y presentado por Miguel Ángel Méndez y Silvia Verde.