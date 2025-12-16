Pilar Alegría deja el Ministerio de Educación, FP y Deportes para ser la candidata del PSOE en Aragón

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, a su llegada a una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en Moncloa, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha anunciado que este martes deja el Gobierno tras cuatro años y medio como ministra para ser candidata del PSOE a las elecciones de Aragón, que se celebrarán el 8 de febrero de 2026.

"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país", ha expresado la política zaragozana en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Alegría ha asegurado que ha sido "muy feliz" en el Ejecutivo, pero que ahora inicia su camino "más emocionante", volviendo a su casa, Aragón, con "todas las ganas y la fuerza" para trabajar "en la mejora social, económica y de derechos" de su tierra. "Gracias de corazón. ¡Seguimos!", ha zanjado.

Poco después, durante su última rueda de prensa como ministra portavoz, ha explicado emocionada que ha sido "un absoluto honor" y se ha sentido como "una absoluta privilegiada" por estar semana tras semana explicando las políticas que el Gobierno ha desplegado para mejorar "la vida de la gente" durante los dos años que ha estado en el cargo.

Entre sus funciones en la cartera de Deportes, estaba la de presidir la Comisión Interministerial para el Mundial de Fútbol de 2030, organismo que se iba a encargar de la coordinación de todas las acciones dependientes del Gobierno de España en relación con la preparación y organización de este evento y, particularmente, en relación con las sedes.