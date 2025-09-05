La plataforma de entrenamiento Zwift incorpora la IA para ofrecer recomendaciones adaptadas a cada ciclista. - ZWIFT

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma global de entrenamiento para ciclistas Zwift ha anunciado una serie de actualizaciones y experiencias para la mejorar la forma física como recomendaciones personalizadas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA), nuevos controladores Zwift Click que desbloquean toda la experiencia o, entre otras, rutas para explorar nuevos mapas.

Zwift amplía su programa Zwift Ready, que permite adaptar rodillos para usarlos en la plataforma; incorpora la IA para ofrecer recomendaciones adaptadas a cada usuario, basadas en su carga de entrenamiento reciente, tanto en interiores como al aire libre.

Asimismo, al finalizar cada actividad los usuarios accederán a una nueva pantalla de resumen que muestra datos clave como la evolución de la condición física, el estado de entrenamiento, el progreso de objetivos y, a finales de octubre, la gran manzana de Nueva York contará con 31 kilómetros y 20 rutas nuevas.