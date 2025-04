Podoactiva inaugura una nueva clínica en Guadalajara apadrinada por Iván Pedroso y su equipo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podoactiva ha inaugurado una nueva clínica en Guadalajara, reforzando así su compromiso con la salud y el cuidado de la pisada en Castilla-La Mancha, donde ya cuenta con tres clínicas y cinco unidades podológicas y con el apadrinamiento de Iván Pedroso y su grupo de atletas.

La nueva clínica, ubicada en Plaza de Santo Domingo, 11, contará con toda la tecnología exclusiva patentada a nivel mundial por Podoactiva, como los sistemas exclusivos para el análisis cinemático de la pisada y la carrera o el escaneo 3D de alta precisión para la elaboración de plantillas personalizadas, entre otros. Además, el centro incorporará los servicios característicos de la compañía: podología clínica, podología deportiva, podología para personas mayores, podología infantil y cirugía podológica, entre otros.

A la inauguración asistieron Víctor Alfaro, director general de Podoactiva y podólogo del Real Madrid; Javier Alfaro, director técnico de Podoactiva y podólogo de la selección española de fútbol; Miguel Subirá, gerente de Podoactiva; y Natalia Machuca, directora clínica de Podoactiva Guadalajara.

En representación del Ayuntamiento de Guadalajara, acudieron Alfonso Esteban y Santiago López, segundo y tercer teniente de alcalde, respectivamente, mientras que también estuvieron los atletas españoles Fátima Diame, bronce mundial en longitud en pista cubierta, y Héctor Santos, el cubano Juan Miguel Echevarría, plata olímpica en Tokyo 2020, y el exatleta cubano Iván Pedroso, campeón olímpico y nueve veces campeón del mundo de salto de longitud.

"Tuve una lesión en el pie derecho que me obligó a cambiar mi pierna de batida a la izquierda, lo cual ha sido un proceso muy complicado para mí, ya que no es mi pierna dominante. Hoy he tenido la oportunidad de probar los IMUS Podoactiva y realizar una valoración detallada de mis pies. Incluso con esta primera toma de contacto, la información obtenida es de gran valor. Estoy muy contenta de tener a un equipo tan especializado y tan cerca de casa", celebró Diamé.

Víctor Alfaro recalcó que con esta nueva apertura, dan "un paso más en la expansión de Podoactiva en Castilla-La Mancha y en todo el territorio nacional". "Guadalajara es una ciudad muy importante dentro de una región estratégica para nosotros y estamos muy ilusionados con la acogida que hemos recibido. Nuestro objetivo es estar cerca de los pacientes y ofrecerles la mejor tecnología y experiencia posible en el cuidado de sus pies", subrayó.

Para Alfonso Esteban, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, "es una gran alegría ver cómo profesionales valientes apuestan por poner en marcha nuevos negocios, especialmente en el casco histórico de Guadalajara, cuya dinamización es una prioridad para este Ayuntamiento".

En Castilla-La Mancha, esta nueva clínica en Guadalajara refuerza una red regional ya consolidada y confirma la apuesta firme de la compañía por acercar sus tratamientos personalizados a todos los rincones del país, recalcaron desde el centro.