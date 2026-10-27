La Policía Nacional impulsa una yincana de inclusión sensorial en Madrid con cerca de 200 menores. - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha impulsado la iniciativa 'Despierta tus sentidos', una yincana deportiva e inclusiva que reunirá a agentes del cuerpo y a cerca de 200 menores que padecen sordera, ceguera, sordoceguera y sin discapacidad, según ha informado la institución.

El encuentro, que tendrá lugar en el Colegio Santa Joaquina de Vedruna, se ha retrasado del próximo 28 de noviembre al 27 de febrero de 2027 debido a las elecciones generales del 29N. La propuesta se ha configurado como una experiencia pionera diseñada para sensibilizar, convivir y descubrir la diversidad a través del juego, la práctica deportiva y la participación compartida.

Bajo la premisa institucional de que la inclusión se vive de forma directa en lugar de explicarse teóricamente, el proyecto busca propiciar el contacto entre los agentes y los jóvenes participantes en un entorno colaborativo.

Durante la jornada, los menores y los integrantes del cuerpo policial participarán de manera conjunta en la superación de cada reto. El programa ha articulado una serie de pruebas deportivas adaptadas que exigirán la cooperación directa entre ambos colectivos, con el fin de transformar percepciones y generar conciencia social mediante el ejercicio físico compartido.

La actividad contará asimismo con exhibiciones policiales y el desarrollo de dinámicas orientadas a visibilizar historias humanas en directo. Los organizadores han planteado este formato como una jornada de valor humano y visual enfocada a fomentar la convivencia y a dejar una huella formativa en todos los asistentes.

La coordinación informativa y de enlace del evento ha quedado a cargo de Raquel Fernández Bravo, representante adscrita a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Con esta cita inclusiva, el organismo policial pretende reforzar su vinculación con la comunidad escolar y su compromiso con la integración activa de las personas con discapacidad sensorial.