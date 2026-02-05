Premier Padel y Art Basel Qatar hacen arte con una pista de pádel - PREMIER PADEL

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Premier Padel y Art Basel Qatar han presentado una pista de pádel diseñada como obra de arte en el marco de la edición inaugural de la feria en Doha, una instalación creada por el artista francés Sébastien Boileau (Mr. D 1987) y desarrollada en colaboración con el circuito profesional, según informó la organización en un comunicado.

La inauguración oficial del proyecto contó con la presencia de la presidenta de Qatar Museums, Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al-Thani; el presidente de Qatar Sports Investments (QSI) y de Premier Padel, Nasser Al-Khelaïfi; la exestrella del fútbol David Beckham; el presidente de la Federación Internacional de Pádel (FIP), Luigi Carraro; el presidente y CEO del grupo MCH, Andrea Zappia; el CEO de Art Basel, Noah Horowitz, y el director artístico Vincenzo de Belli, entre otras autoridades.

Según detallaron los impulsores de la iniciativa, la pista, instalada sobre una estructura facilitada por MejorSet, "reinterpreta la pista de pádel como una expresión cultural" mediante un diseño inspirado en el 'skyline' nocturno de Doha, con elementos visuales que se extienden a los cristales y a la estructura del recinto.

El propio Boileau explicó que la obra se inspira en "la energía eléctrica" y en "la riqueza de los colores" de la capital catarí, con el objetivo de crear "la experiencia de jugar al pádel sobre una obra de arte", mientras que Al-Khelaïfi destacó que "unir deporte y arte es una forma extraordinaria de conectar personas y culturas".

Tras el periodo de exhibición y uso público de la instalación, que estará disponible mediante reservas, la pista será entregada al Shafallah Center for Persons with Disabilities, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista, añadieron los organizadores.