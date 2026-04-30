El presidente de Kenia considera el récord mundial de Sawe "entre los grandes hitos de la Humanidad"

El keniata Sabastian Sawe cruza la línea de meta del Maratón de Londres 2026 con nuevo récord del mundo - John Walton/PA Wire/dpa

NAIROBI 30 Abr. (dpa/EP) -

El atleta keniano Sabastian Sawe fue recibido como un héroe a su regreso a Kenia tras convertirse en el primer hombre en correr un maratón oficial en menos de dos horas, un logro que el presidente del país, William Ruto, equiparó al del primer hombre en pisar la Luna y "entre los grandes hitos de la historia de la Humanidad".

Ruto afirmó este jueves, en una recepción en honor del corredor, que el logro de Sawe "no era meramente un triunfo deportivo", sino también "un momento decisivo en la historia de la resistencia humana". "Para comprender la magnitud del momento, debemos situarlo entre los grandes hitos de la historia de la Humanidad", subrayó.

El dirigente mencionó a Neil Armstrong como el primer hombre en pisar la Luna en 1969 y a Roger Bannister por correr la milla en menos de cuatro minutos en 1954, "logros que en su día se creían más allá de los límites humanos".

Sawe hizo historia el domingo en el Maratón de Londres al registrar un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, en una carrera en la que el etíope Yomif Kejelcha, que quedó en segundo lugar, también bajó de las dos horas con un tiempo de 1:59:41.

Ruto afirmó que Sawe "rompió una barrera que durante mucho tiempo se consideró insuperable". "No sólo has batido un récord, sino que has ampliado el horizonte humano. Has inspirado a una nación y a toda una generación", aseguró, antes de premiarle con 61.000 dólares y un coche.

Sawe regresó a Kenia el miércoles y su avión de Kenyan Airways recibió un saludo con cañones de agua en el aeropuerto de Nairobi y bailarines y músicos actuaron mientras era recibido por sus padres, sus eufóricos seguidores y un gran número de medios de comunicación.