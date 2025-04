El Proyecto FER destinará 1 millón de euros para lograr el "gran sueño valenciano" en Los Ángeles 2028.

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Trinidad Alfonso, organismo presidido por el empresario Juan Roig, destinará 1 millón de euros para que los deportistas valencianos logren el "gran sueño" en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles en 2028, según anunció en la presentación de la decimotercera edición del Proyecto de 'Foment d'Esportistes amb Reptes' (FER).

A dicha presentación acudieron el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y el del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán; el máximo accionista y presidente del Villarreal CF, Fernando Roig; el director general del Valencia Basket, Enric Carbonell; el presidente del Levante UD, Pablo Sánchez; y el presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig.

"La gente se cree que las medallas caen de casualidad, que tienes un día bueno, sales corriendo y ganas un campeonato. Y no es así. Hoy me he quedado impactado cuando algunos deportistas me han comentado que entrenan de 3 a 7 horas diarias. Eso sí es cultura del esfuerzo", afirmó Juan Roig.

Roig repasó los sueños que ambiciona en el deporte. "Si digo todos los sueños que tengo ... Con Valencia Basket, queremos ganar las dos Ligas, la masculina y femenina; que salga todo bien con el Roig Arena; que batamos el récord del mundo en el Maratón Valencia ... Pero lo más bonito es ver a 35.000 personas corriendo en la ciudad. Hemos conseguido que sea uno de los mejores maratones del mundo y eso, para mí, es un orgullo", añadió el mecenas de la fundación.

El Proyecto FER 2025 integra a 140 deportistas, 40 de ellos en el nivel 'Élite' y que recibirán una ayuda de entre los 12.000 y 16.000 euros. Otros 40 de la categoría 'Promesas', de 6.000 a 8.000 euros; y o los 60 integrantes de 'Vivero', los más jóvenes, una asignación de 3.000 o 2.000 euros en función de sus resultados nacionales e internacionales.

Por otro lado, el Proyecto FER también incluye, por octavo año consecutivo, a los entrenadores, cuyas ayudas oscilan entre los 3.000 y los 5.000 euros. En esta ocasión, son 17 los beneficiarios.

Bajo el lema 'El gran sueño valenciano', el Proyecto FER 2025 inicia el camino del deporte valenciano hacia Los Ángeles 2028, el cuarto ciclo olímpico que cubre esta iniciativa de la Fundación Trinidad Alfonso tras los de Río de Janeiro, Tokyo 2020 y Paris 2024.

EL SUEÑO COMO ASPIRACIÓN

El concepto 'sueño', entendido como aspiración, ilusión u objetivo, es que guiará a los deportistas valencianos en la próxima cita olímpica en Los Ángeles. 'El gran sueño americano' da paso a 'El gran sueño valenciano', lema que refleja el anhelo de desplazar una delegación de deportistas valencianos lo más numerosa posible hasta la localidad estadounidense.

"En París hubo 36 deportistas becados por la Fundación Trinidad Alfonso, 23 en los Juegos Olímpicos y 13 en los Paralímpicos. Por supuesto, siempre queremos más, somos unos insatisfechos permanentes. Diríamos que estamos infelizmente satisfechos. Ahora, ya tenemos el foco puesto en, a ser posible, superar esa representación en Los Ángeles 2028", comentó Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso.

Además de los Juegos en París, Juan Miguel Gómez celebró el exitoso balance del Maratón de Valencia, la edición "más especial" por su alta carga emotiva y solidaria. "Respetando y siendo conscientes de las graves consecuencias provocadas por las inundaciones, queríamos que el Maratón fuera un evento simbólico, una especie de primer paso hacia la recuperación. Fue un Maratón de récord. No de récord del mundo, pero sí de récord de emociones, de participantes, de número de corredores extranjeros, de finishers, y de récord en cuanto al impacto económico", comentó.

Además, el tiempo del ganador del Maratón de la capital del Turia, 2 horas, 2 minutos y 6 segundos del keniano Sebastian Sawe, fue el mejor crono masculino de 2024.

Gómez recordó que la iniciativa 'Alcem-se Esport', un plan impulsado conjuntamente por la Fundación, el Valencia Basket y el Villarreal Club de Fútbol para paliar los efectos de la dana, aportó 6,3 millones de euros, 4 millones para ayudas destinadas a clubes y centros educativos, y otros 2,3, con los que el Villarreal se sumó al programa para la reconstrucción de 7 campos de fútbol. De ellos, seis ya están concluidos o prácticamente concluidos, y el último, el de Alfafar, estará listo para después del verano.