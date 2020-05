Queralt Castellet participa este jueves en el WITL Talks at home

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La snowboarder española Queralt Castellet, primera española que logró una medalla -plata- en un Mundial y cuatro veces olímpica, participa este jueves (18:30 horas) en la charla online WITL Talks at home by Andbank, impulsada por la plataforma de contenidos 'Where is the limit?' liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó.

Queralt Castellet fue subcampeona del mundo en 2015 en halfpipe y ha participado en los Juegos Olímpicos de invierno de Turín 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 y PyeongChang 2018, donde logró el diploma al concluir en séptima posición.

Junto a la rider de Sabadell también intervendrán en esta nueva edición de las WITL Talks Stefi Troguet, campeona nacional de telemark, alpinista, guía de montaña, entrenadora de esquí y "cazadora de cimas"; el exempresario de multinacionales como Siemens y Heineken y ahora emprendedor Diego Antoñanzas; y Diulio de Lapeyra, que ha vuelto a correr después de un atropello grave.