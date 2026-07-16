Quique Llopis y David Barroso firman triunfos españoles en Vallehermoso

Archivo - Enrique Llopis, después de una carrera. - Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El valenciano Enrique Llopis, en 110 metros vallas, y el extremeño David Barroso, en 800 metros, han logrado este jueves sendos triunfos en el Meeting de Madrid 2026, donde los también españoles Javier Lorente, en 400 metros vallas, y Jaël-Sakura Bestué, en 100 metros lisos, han hecho marcas mínimas para el Campeonato de Europa al aire libre que se celebrará del 10 al 16 de agosto en Birmingham (Inglaterra).

En el Estadio de Vallehermoso, con 4.619 espectadores, los 400 metros vallas inauguraron el tartán de este evento encuadrado en el Continental Tour Silver de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics). Así, la británica Emily Newnham venció en la final única femenina con 53.92, por delante de la francesa Louise Maraval (54.05).

Tercera concluyó la catalana Sara Gallego, quien con 54.36 se quedó a dos centésimas de su récord de España; en cambio, la madrileña Daniela Fra estuvo discreta con su 57.42. Casi de inmediato se vivió la carrera masculina, donde el dominicano Yeral Núñez ganó con su 47.77; mientras, Javier Lorente fue séptimo con 49.19, nuevo récord de Cataluña y mínima de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) de cara al Europeo.

La distancia de 400 metros siguió protagonista gracias a la final B masculina, donde el madrileño Ángel González ganó con 45.53, nueva mejor marca personal y colocándose como líder español del año. En la final B femenina, Ana Prieto batió con su 51.62 el récord de Andalucía y merodeó la marca mínima de la RFEA para acudir a ese Europeo de Birmingham.

Luego finalizaron lo concursos de triple masculino, con triunfo para el italiano Andrea Dallavalle gracias a 17,59 m en su mejor salto, y de peso femenino, con victoria para la sueca Fanny Roos gracias a sus 19,48 m en el quinto intento; ahí, Belén Toimil lanzó 17,54 m y fue séptima.

Además, la francesa Clara Liberman ganó (2:00.16) la final única de 800 metros femeninos por delante de la madrileña Rocío Arroyo (2:00.45) y la catalana Marta Mitjans (2:00.50). Y después otra catalana, Jaël Bestué, corrió el hectómetro liso en 11.15, siendo segunda detrás de la neozelandesa Zoe Hobbs (11.06) y logrando marca mínima para el Europeo.

DOBLETE KENIANO EN EL 'MILQUI'

La keniana Mirriam Cherop cruzó la meta de los 1.500 metros femeninos en 4:04.56 y se impuso a la etíope Worknesh Mesele (4:04.65) y a la francesa Adèle Gay (4:04.73). Mientras tanto, el joven y también keniano Danson Kiplangat ganó con 3:35.44 (MMP) el 'milqui' masculino, tras un arreón 'in extremis' por delante del francés Paul Anselmini (3:35.66).

Poco antes de ese doblete de Kenia en el medio fondo, Quique Llopis había revalidado los 110 vallas de este mitin, venciendo en la final A con 13.33 y desempatando por milésimas con el japonés Tatsuki Abe; y la otra baza española, Asier Martínez, finalizó en tercer lugar con 13.35.

Para alargar la positiva racha patria, el extremeño David Barroso se impuso en la final única masculina de 800 metros con 1:44.36 y a su rebufo terminó el gallego Adrián Ben con 1:44.69, dejando tercero al italiano Giovanni Lazzaro debido a su registro en meta de 1:45.18.

Entre tanto, el alemán Bo Kanda Lita Baehre abrochó su triunfo en la pértiga masculina con un mejor salto de 5,90 m, la italiana Sara Fantini hizo lo propio en el martillo femenino con su mejor lanzamiento de 75,62 m y el neozelandés Tom Walsh lo hizo en el peso masculino con 21,71 m.

Y el colofón, en una reunión capicúa para el tartán, lo pusieron las finales A de 400 metros lisos. En la masculina ganó el botsuano Lee Eppie, con un 'crono' de 44.53, y en la femenina venció la italiana Anna Polinari, gracias a un tiempo de 50.36; Blanca Hervás y Paula Sevilla, bazas españolas, fueron respectivamente quinta (50.46) y sexta (50.68).