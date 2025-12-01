Rafa Nadal, Marc Márquez, Carolina Marín y María Pérez, galardonados en los Premios AS del Deporte

Foto de familia de los galardonados en los Premios AS del Deporte - PREMIOS AS

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El extenista Rafa Nadal, el piloto Marc Márquez, la jugadora de bádminton Carolina Marín o la atleta María Pérez han sido algunos de los homenajeados este lunes en la gala de la 19ª edición de los Premios AS del Deporte, que se ha celebrado en el hotel Palace de Madrid.

Nadal, ganador de 22 títulos de 'Grand Slam', recibió un tributo especial, reconocido como mejor deportista español de la historia con el Premio Leyenda AS del Deporte. Personajes como Zidane, Aitana, Pau Gasol, Antonio Banderas, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Pau Gasol le dieron su enhorabuena en un emotivo vídeo, y recibió decenas de cartas redactadas con una tinta especial creada con tierra batida, escritas por alumnos de escuelas de tenis y por los lectores del periódico bajo el lema 'Querido Rafa'.

El balear recogió el galardón de la mano del speaker de Roland Garros, Marc Maury. "Estoy muy agradecido al Diario AS y a los que me habéis tratado tan fenomenal durante estos años. Me siento un privilegiado por lo bien tratado que me he sentido siempre", manifestó el de Manacor.

La vicepresidenta de PRISA y consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil, se encargó de abrir la gala, presentada por la periodista Susana Guasch. "Vuestro esfuerzo alimenta nuestra felicidad, nuestros sueños y los de las generaciones que vienen por detrás. Nos recordáis que tenemos una pasión común y unos héroes compartidos. Algo que nos une y que nos impulsa", apuntó Gil.

A continuación, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró que los deportistas españoles son "grandes tesoros" y "grandes patrimonios de nuestra sociedad", además de dedicar unas palabras especiales a Rafa Nadal. "Es un extraordinario campeón que nos ha enseñado que la grandeza, cuando va acompañada de humildad, es más grande. Y es eterna", afirmó.

Recibieron sendos Premios AS del Deporte deportistas o instituciones, como Marc Márquez, el campeón de MotoGP de este año; María Pérez, primera mujer en la historia del atletismo en revalidar un doblete de oros mundiales en pruebas individuales; Iris Tió, ganadora de seis medallas en los mundiales de Singapur; y el ciclismo femenino español, tras haber logrado cuatro medallas en los Mundiales de Ruanda y tres en los Europeos.

Con el mismo galardón fueron reconocidos la selección masculina de waterpolo por su segundo oro mundial; las selecciones femeninas de baloncesto, con cinco categorías que se subieron al podio este 2025; el ciclista Albert Torres, campeón del mundo en Ómnium en los Mundiales de ciclismo en pista; Álex Palou, primer español en ganar las 500 Millas de Indianápolis; y el recinto Roig Arena, un proyecto que surgió cuando el Valencia Basket ganó la liga ACB en 2017.

Además, recogieron los Premios Trayectoria Jesús Navas, leyenda del Sevilla FC; el francés Raphaël Varane, exjugador del Real Madrid; el exmadrista Raúl González Blanco; y el exatlético Fernando Torres.

El Premio Deporte en Positivo fue para Carolina Marín, que se recupera de su grave lesión de rodilla; y la Fundación Rafa Nadal, por ofrecer oportunidades a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. El AS del Deporte Paralímpico 2025 lo recibió el tenista Martín de la Puente, campeón de Wimbledon en dobles este año, mientras que el Premio Promesa 2025 se concedió a Ander Garaiar, primera medalla masculina de 100 metros en un gran campeonato internacional de cualquier categoría.

También estuvieron presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el director general de deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé González; el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; el vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch; el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño; la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar; el presidente del Atlético del Madrid, Enrique Cerezo; y el entrenador de la selección española masculina de fútbol, Luis de la Fuente.