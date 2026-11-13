Rafa Nadal, Rodri y Hansi Flick encabezan los premios de la IX Gala Valores del Deporte en Barcelona

Imagen de los premiados de 2025 - SPORT

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extenista Rafa Nadal, el centrocampista internacional español Rodri Hernández y el entrenador del FC Barcelona Hansi Flick encabezan la lista de galardonados de la novena edición de la Gala Valores del Deporte, organizada por el diario 'Sport', que se celebrará el próximo lunes 16 de noviembre a partir de las 19.30 horas en La Pedrera de Barcelona.

En esta edición, que se traslada por primera vez a la capital catalana, Nadal recibirá el premio Valores Leyenda, mientras que el jugador azulgrana Rodri recogerá el galardón Valores Equipo Masculino en nombre de la selección española y el técnico alemán Hansi Flick será distinguido con el premio Valores 2026, según ha informado este viernes la organización del evento en un comunicado.

El palmarés de la ceremonia, que estará conducida por la periodista Ainhoa Arbizu, se completa con el reconocimiento a otros deportistas como Carolina Marín (Valores Trayectoria), Laia Sanz (Valores Gesto Deportivo), Toni Bou (Valores Extraordinario), Santi Cazorla (Valores Afición), Tyrhys Dolan (Valores Solidario), Paul McGrath (Valores Inspiración) y Rosalía Domínguez (Valores Revelación).

Asimismo, la selección española de gimnasia rítmica será distinguida con el premio Valores Equipo Femenino y la organización entregará un Reconocimiento Especial al 'Grand Départ' del Tour de Francia, cuya salida tuvo lugar en Barcelona el pasado verano.