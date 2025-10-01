Rafael de los Santos, nombrado director de NFL en España

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Rafael de los Santos ha sido nombrado director de NFL España semanas antes del primer partido oficial de temporada regular de la NFL en Madrid, que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo domingo 16 de noviembre, a las 15.30 hora peninsular española entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, según un comunicado.

De los Santos será responsable de liderar el desarrollo del negocio y la expansión de la liga en España en este nuevo cargo creado por la NFL. Como parte de su estrategia de expansión internacional y de su compromiso con España, la competición tiene previsto abrir una oficina en Madrid bajo el liderazgo del nuevo director en el país.

De los Santos, natural de Madrid, ha impulsado iniciativas de negocio deportivo en el mercado nacional en organizaciones clave como Amazon Web Services, Real Madrid CF, Grupo Prisa y Microsoft-Xbox. Con esta experiencia previa, aporta a la NFL "un conocimiento experto y estratégico del panorama de la industria deportiva", según el comunicado.

Con más de 11 millones de aficionados en España y la celebración este año del primer partido de temporada regular en Madrid, la liga subraya su apuesta por impulsar el crecimiento del fútbol americano en el país. "Estamos encantados de que Rafael lidere nuestros esfuerzos de crecimiento internacional en España, reportando a Henry Hodgson, nuestro director general regional para Reino Unido, Irlanda y España", señaló Brett Gosper, responsable de Europa y APAC en la NFL.

"De cara a nuestro primer partido en Madrid y más allá, Rafael desempeñará un papel crucial en nuestro éxito a largo plazo y en el crecimiento de nuestra presencia en el mercado, estableciendo nuevas formas de conectar con los aficionados -tanto nuevos como actuales-, durante todo el año", agregó.

Por su parte, De los Santos se mostró "muy ilusionado de dar este paso con la NFL". "Con la gran tradición deportiva de España y una afición tan apasionada, no hay mejor lugar para seguir haciendo crecer el fútbol americano de manera importante. Tengo muchas ganas comenzar esta nueva etapa con nuestro emocionante partido de la NFL el próximo 16 de noviembre en el Bernabéu", expresó.