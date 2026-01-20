Raúl Chapado: "Cuando un deporte tiene éxito y está en una tendencia ascendente se debe incentivar"

Archivo - Raúl Chapado, presidente de la RFEA, durante un acto - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, afirmó este martes que no tiene intención de "crear ningún conflicto" con el Consejo Superior de Deportes (CSD) por el sistema de subvenciones y que están dispuestos a trabajar con el organismo para "mejorarlo" porque piensan que "cuando un deporte tiene éxito y está en una tendencia ascendente se debe incentivar".

El dirigente criticó el pasado verano tras la celebración del Europeo por Equipos celebrado en Madrid que el atletismo hubiese sufrido un descenso del apoyo a través de las subvenciones que concede el CSD y que eso comprometía "el futuro", y este martes, durante un desayuno informativo con medios, fue conciliador.

"La intención de la RFEF no es la de crear ningún conflicto, sólo que no compartimos los nuevos criterios de ayudas porque favorecen a algunas federaciones y van en contra de otras. Creemos que es incomprensible que un deporte con los mejores resultados de 2024 que no sólo los nuevos criterios no le incrementen las ayudas sino que se las bajen en áreas como el rendimiento o la base", aseguró Chapado.

El dirigente advirtió que no tienen "ninguna noticia" de que estos criterios "vayan a cambiar" e insistió en que les cuesta "entender lo que se está solicitando" y que la queja expresa "no fue hacia la decisión sino hacia unos criterios donde no se consideraban todos los aspectos que se debían considerar".

"Defendimos la visión del atletismo, no la de Raúl Chapado. Este año, el atletismo ha tenido menos recursos y creemos que cuando un deporte tiene éxito y está en una tendencia ascendente se debe incentivar y cuando no, hay que apretarle y tirarle de las orejas y, entre comillas, penalizarle", añadió Chapado, que agradeció en aquel momento el apoyo recibido por 'Joma'.

El exatleta recordó que "cuando salen resoluciones ya a mitad de temporada, tienes poco margen" y dejó claro que su federación está "abierto a trabajar con el CSD para mejorar el sistema" y que no todo es negativo con el organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes.

"También le agradezco defender la estructura deportiva del país, España es uno de los países donde más se apoya al deporte y tiene un sistema potente de financiación. No me quejo de eso, somos el tercer país que más recibe del Estado y hay que agradecer también la inversión en los CAR (Centros de Alto Rendimiento)", advirtió.

"No entendíamos que se redujesen líneas de subvención, pero no veo ninguna fobia ni ninguna animadversión hacia el atletismo. Los que lo han hecho, no han tenido en cuenta las singularidades de algunos deportes que sí se han tenido con otros", sentenció al respecto.

Además, el mandatario subrayó que el atletismo está "creciendo en recursos y presupuesto", pero que "sigue teniendo las mismas necesidades y objetivos" y que por ello, "como federación", deben trabajar en "intentar atraer otro tipo de recursos" que les ayuden a que sea "más solvente, sobre todo a nivel competitivo".

"Todo es más caro y más difícil de sostener. El modelo del deporte español que se presentó hace poco induce a que las federaciones tomen esa línea, pero no es fácil porque este es un mundo muy competitivo porque muchos deportes están creciendo y surgen modalidades híbridas acordes a lo que la sociedad demanda", puntualizó.

"GLOBALMENTE, EL 2025 HA SIDO EL MEJOR AÑO DEL ATLETISMO ESPAÑOL"

Por otro lado, Raúl Chapado hizo un balance del 2025, "el mejor año de la historia del atletismo español globalmente". "En todas las competiciones, de cualquier categoría y disciplina ha estado en el medallero y en muchas de ellas muy, muy arriba. Con Italia, Reino Unido y Francia somos las cuatro potencias más globales y referente para muchos países en Europa, también por gestión y proyectos de innovación", detalló.

A nivel individual, el presidente de la RFEA recalcó, entre otros, el papel de la marchadora María Pérez, doble campeona del mundo de nuevo en Tokio en 20 y 35 kilómetros y elegida la mejor del año por World Athletics de las disciplinas de fuera del estadio. "No hay muchos atletas en general en el mundo tan dominadores como ella", remarcó.

En cambio, también habló de una "'espinita'", la del Europeo por Equipos de Madrid. "Teníamos mucha ilusión de pelear por el podio y por circunstancias y por el nivel, que ha subido, quedamos sextos. No fue decepcionante, pero no cumplía las expectativas, sobre todo porque competíamos en casa", lamentó.

Del mismo modo, repasó algunos de los proyectos que lideran "relacionados con el desarrollo del atletismo" como el 'Rural Athletics Girls' que visita a colegios del ámbito rural, o uno en marcha como el 'Futures 32', destinado a la "identificación de talento entre los deportistas jóvenes que tengan más opciones" para competir en los Juegos Olímpicos de Brisbane (Australia) de 2032, que no se traduce en dinero metálico sino en otro tipo de ayudas y que va a contar con el apoyo financiero de "una compañía muy potente" que anunciarán próximamente.

Y de cara a este 2026, resaltó que tienen por delante "muchos retos" y que trabajan ya "muy centrados" en el Europeo en Pista Cubierta que acogerá Valencia en 2027 y que "puede dejar un buen legado en infraestructuras para el atletismo valenciano".

Además, Raúl Chapado confirmó el nombramiento de la exsaltadora Carlota Castrejana como la nueva CEO de la federación, un cargo que debe tener por ley la RFEA y que la riojana asumirá a partir del próximo 1 de febrero.