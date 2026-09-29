El RCDE Stadium acoge este domingo la NFL Experience Barcelona. - NFL

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La National Football League (NFL) y el RCD Espanyol se han unido para celebrar este domingo (17:30 horas) la 'NFL Experience Barcelona', una jornada que combinará actividades para los aficionados y en el que podrá verse el encuentro entre los Chicago Bears y New York Jets en la 'watch party' en el RCDE Stadium.

La NFL Experience Barcelona permitirá vivir una jornada de NFL en compañía de otros aficionados al fútbol americano y acercarse a las tradiciones que rodean a sus partidos en Estados Unidos. Esta cita en Barcelona se suma a la NFL Experience Sevilla, que completó su aforo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el pasado domingo de la mano del Real Betis.

Para apuntarse a esta NFL Experience Barcelona, los aficionados deberán registrarse en la aplicación oficial NFL OnePass y seleccionar la opción del evento en Barcelona. Además de disfrutar del partido de los Jets en casa de los Bears, los aficionados podrán participar en actividades de precisión de pase, fotografiarse en los 'photocalls' temáticos y disfrutar de una zona de 'tailgate'.

"Cataluña cuenta con una comunidad de aficionados a la NFL importante y activa, algo que hemos podido comprobar de primera mano por las distintas iniciativas que hemos desarrollado. Queremos seguir acercándonos a esa afición y hacerlo junto al RCD Espanyol, un club con una gran tradición deportiva y un vínculo especial con la NFL a través de una de nuestras leyendas, J.J. Watt. Tras el éxito de Sevilla, queremos seguir llevando la NFL a más aficionados en toda España", comentó Rafa de los Santos, director de NFL España.

Por su parte, la CEO y vicepresidente del RCD Espanyol, Mao Ye, confesó que le hace "mucha ilusión" abrir las puertas del RCDE Stadium a la NFL Experience Barcelona. "Queremos que el estadio sea un punto de encuentro para los aficionados al deporte y que cada vez más personas puedan vivir experiencias especiales aquí. Esta jornada nos permitirá compartir con el público de Barcelona una manera diferente de disfrutar de un gran partido", indicó.

Barcelona es una nueva parada del programa de NFL Experience, con las que la liga continúa ampliando sus puntos de encuentro con los aficionados en España, con próximos eventos planeados en otras ciudades del país a lo largo de la temporada.

Además, el próximo 8 de noviembre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons disputarán en el Bernabéu el segundo encuentro de la NFL en España, después del jugado por Miami Dolphins y Washington Commanders en 2025.