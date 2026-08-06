El RCNP se viste de blanco en una de las noches más especiales de la Copa del Rey MAPFRE - NICO MARTÍNEZ/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Náutico de Palma acogió este jueves por la noche la celebración de la Fiesta de Blanco by Mapfre, en el marco de la Copa del Rey, con más de 800 personas y la presencia de regatistas, patrocinadores y colaboradores con el mar como telón de fondo.

Una de las citas más esperadas del programa social de la regata y todo un clásico del verano balear, la cita que año tras año reafirma su lugar en el calendario social de la isla contó con una ambientación cuidada al detalle: la luz y el color se convirtieron en protagonistas de la noche, junto a un escenario que parecía flotar sobre la piscina del club.

En este marco, los más de 800 invitados pudieron vivir el acto social por excelencia de la noche mediterránea, en un ambiente que combinó la elegancia del vestir de blanco con la informalidad propia de las veladas de verano frente al mar.

Fiesta de Blanco by Mapfre reunió a regatistas, patrocinadores, colaboradores e invitados junto a personalidades del mundo del espectáculo, la moda y el deporte, en una muestra más de la capacidad de convocatoria que ha ganado la Copa del Rey Mapfre a lo largo de sus más de cuatro décadas de historia.

A la propuesta escénica amenizada musicalmente por las bandas Avalanx, Reggae Glassford y DJ Pedro, se sumó una experiencia gastronómica pensada para la ocasión de mano de Aire Catering, que puso el broche final a una de las noches más especiales del verano en Mallorca. Con esta celebración, el Real Club Náutico de Palma refuerza el papel de la Copa del Rey Mapfre no solo como una de las citas más importantes del calendario internacional de vela, sino también como un punto de encuentro social ineludible.