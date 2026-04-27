El Real Club Priego Fundación Kutxabank jugará su primera final europea

EL Real Club Priego Fundación Kutxabank celebra su pase a la final de la Europe Cup de tenis de mesa - RFETM

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Priego Fundación Kutxabank hizo historia este fin de semana al clasificarse para la final de la Europe Cup de tenis de mesa al imponerse por 3-1 al Lille Metropole TT francés en la vuelta disputada en su pabellón.

Según informó la RFETM este lunes, el conjunto prieguense encarriló el encuentro desde el primer partido, con la victoria de Robert Gardos sobre Tom Closset por 3-1 (8-11, 11-8, 11-4, 11-8) y, en el segundo duelo, Hampus Soderlund amplió la ventaja al superar a Romain Brard por 3-1 (11-6, 7-11, 11-3, 11-5) para poner el 2-0.

El Lille Metropole TT recortó distancias en el tercer punto gracias al triunfo de Fabio Rakotoarimanana frente a Carlos Machado por 1-3 (11-6, 2-11, 7-11, 4-11), pero los locales no dieron más opciones y cerraron su billete a la final con la victoria de Robert Gardos ante Romain Brard por 3-0 (11-8, 11-8, 11-6).

Ahora, el Real Club Priego Fundación Kutxabank jugará la primera final de competición europea de su historia ante el SF SKK El Niño Praha, que eliminó al Roskilde Bordtennis BTK 61 en la otra semifinal.

Por otro lado, el equipo femenino CD Indiana Games, formado por Haruna Ojio, Roxana Istrate, Marta Perales González y Diana Caro-Accino, se proclamó campeón del Europe Trophy al imponerse por 3-1 al STK Josip Kolumbo serbio, que en las semifinales de la Gran Final se deshizo del también español CDTM Hujase Jaén.