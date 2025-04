Récord de la keniana Deborah Samum en la Ibiza Media Maratón 2025

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La atleta keniana Deborah Samum ha ganado este sábado la Ibiza Media Maratón (IMM) con un tiempo de 1:10:33, récord de la prueba femenina tras rebajar en 18 segundos el registro anterior, mientras que en hombres ha vencido el bareiní El Hassan El Abbassi con una marca de 1:02:20.

Los 3.600 inscritos para esta IMM 2025, de 35 países diferentes, empezaron en Sant Josep de Sa Talaia los 21 kilómetros que les separaban de la meta y con los corredores de élite a la cabeza. Aparte de récords y multitudes, la protagonista fue la medallista paralímpica Elena Congost, quien, tras el varapalo de París 2024, volvía a la competición en su primera carrera oficial con la mente puesta en Los Ángeles 2028.

La atleta patrocinada por Adidas compitió guiada por Dani Becerra, presidente del Club Atletismo Ibiza, porque su nuevo guía oficial y la vez su nutricionista, Roger Sans, está lesionado. Plata en los 1500 m T12 de Londres 2012 y oro en maratón T12 de Río 2016, Congost completó esta cita en 1:43:10, ocupando la 87ª posición en la prueba de mujeres.

"Ha sido una muy buena prueba para volver a la alta competición, he ido relativamente tranquila ya que mi guía era la 'liebre' de la marca 1:43, por lo cual me he adaptado a él disfrutando de una prueba divertida y que recomiendo", declaró Congost a los medios oficiales de la carrera después de su entrada en la línea de meta.

Además, la deportista catalana describió como "impresionante" el hecho de recibir por parte de la afición "muchísimas muestras de cariño", y avanzó que "el año que viene" volverá a la IMM. La de Gurb dedicó a sus cuatro hijos este inicio de una nueva etapa en su vida.

Deborah Samum y su compatriota Nancy Jepleting tuvieron una lucha feroz y que se decantó en favor de la más experimentada, pues puso la directa a partir de los repechos del recorrido en el km 8. El 1:10:33 en meta de Samum mejoró la plusmarca anterior y que era de la también keniana Maurine Jemutai en 1:10:51, conseguidos en la edición de 2023.

Eso para Jepleting fue excesivo, pero acabó segunda con una marca de 1:11:58; tercera fue la francesa Latifa Mokhtari, con 1:14:08. Y en hombres, el favorito El Abbassi no defraudó, ya que entró como una exhalación en la meta con su 1:02:20; el marroquí Mohamed El Ghazouany concluyó segundo (1:02:49) y el keniano Isaac Kipkoech fue tercero (1:04:50).