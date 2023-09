La Regata Preliminar de la Copa América en Barcelona será con formato 'Match Race' y no de Flota

Barcelona verá competir a los AC75 con el mismo formato de las 'Challenger Series' y la gran Final por el título

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El CEO de la 37ª America's Cup y patrón del Emirates Team New Zealand, Grant Dalton, ha confirmado que la última de las tres Regatas Preliminares de la competición, que tendrá lugar ya en Barcelona en septiembre de 2024, tendrá el mismo formato 'Match Race' que las regatas de las 'Challenger Series' y la gran Final por el título y no un formato de Flota, a diferencia de las Preliminares de Vilanova i la Geltrú y de Yeda (Arabia Saudí).

"Tiene sentido que imites el formato de las 'Challenger Series' y la Final en la regata que haces justo antes. Así que es más que probable que celebremos nuestra última Preliminar en Barcelona, dos semanas después de los Juegos Olímpicos, en formato Match Race", aseguró Dalton desde el NH Collection Eurobuilding de Madrid, en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por DAZN, Loterías y Apuestas del Estado, UnicajaBanco y Vithas.

Dalton confirmó este formato y lo argumentó en base a dos motivos. "Con los AC40 podemos navegar todos juntos porque son más pequeños, pero es muy poco probable que naveguemos con los AC75 en un entorno de flota. Por dos razones. Una, porque podría ser peligroso porque son muy rápidos y muy grandes", comentó sobre los AC75, barcos que competirán en la Copa América de Barcelona y en su última Preliminar.

"Y segundo, estamos sólo una semana antes del inicio real de las 'Challenger Series', que son en formato 'Match Race', de un barco contra un barco", aportó Dalton, que confirmó el cambio de formato respecto a la Regata Preliminar de Vilanova i la Geltrú, ya disputada en septiembre de este año, y la que se disputará en Yeda (Arabia Saudí) entre finales de noviembre e inicios de diciembre de 2023.

Y es que tanto en Vilanova como en Yeda se usarán los barcos AC40, más pequeños, ágiles y de menor peso que los AC75. Con los AC40 --embarcaciones oficiales de la Women's y la Youth America's Cup-- se hicieron Fleet Races (Regatas de Flota) con todas las seis embarcaciones compitiendo a la vez en el campo de regatas.

En Barcelona, en la última Preliminar y como prueba final antes de la Copa América en sí ('Challenger Series' con los cinco retadores --Francia, Suiza, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos) y la gran Final entre el defensor Emirates Team New Zealand y el bargo ganador de esas 'Challenger Series'), se verán los flamantes AC75 pero en formato 'uno contra uno', no de Flota.

Y, ¿por qué elegir Barcelona como sede de la 37ª America's Cup? Dalton desgranó el por qué de querer traer, como patrón de la embarcación defensora del título de la America's Cup, la competición a la capital catalana. "Barcelona es perfecta por tres razones; la economía azul, la sostenibilidad y un compromiso para con la diversidad", apuntó. "Barcelona es una ciudad fácil de querer, a los equipos les gusta, las condiciones son muy buenas para navegar, y su gente es estupenda", resumió.

"Es una joya, una de las ciudades más bonitas del mundo, es la joya del Mediterráneo. Barcelona es la mejor decisión para los equipos, por su gente, la colaboración gubernamental y porque es la primera vez que todas las instituciones se juntan desde los Juegos Olímpicos del 92. Todos los equipos estamos encantados con su cultura, gastronomía... No nos dimos cuenta de la buenísima decisión que Barcelona iba a ser, y así ha sido", argumentó.

Y eso que fue una "decisión difícil" la de salir de Nueva Zelanda y defender el título lejos de su país. "En Nueva Zelanda es el segundo deporte, tenemos una base de fans muy fuerte y una cultura de la navegación muy fuerte. Pero con el COVID, nos dimos cuenta que sería difícil formar un equipo para ganar, y por eso nos marchamos. Fue la decisión correcta", apuntó.

ROCK BAJO LA LLUVIA EN VILANOVA

El CEO de la Copa América comparó lo vivido en la Regata Preliminar de Vilanova con acudir a un concierto de rock bajo la lluvia. Y es que el tiempo hizo de las suyas, con casi una DANA el viernes y falta de viento el domingo, obligando a cancelar el 'Match Race' final.

"El tiempo en Catalunya es increíble y las condiciones en Vilanova... El viernes llovió más de lo que había llovido en dos años y medio, y el domingo hubo poco viento. La regata fue un éxito, pero fue como hacer un concierto de rock bajo la lluvia. La gente fue increíble, con una atmósfera fantástica, los voluntarios fueron fundamentales", celebró, pese al mal tiempo.

"Los equipos nos dieron un 'feedback' estupendo, también. Cuando debatimos llevar la Copa a Barcelona, nos dimos cuenta que había que hacer más y dejar huella, motivar a la gente más allá de Barcelona. Hicimos la regata en Vilanova sin tiempo ni presupuesto, pensamos que era una buena idea. Igual no conseguimos desplegar todo el show, pero hemos aprendido mucho para Barcelona 2024, tuvo éxito para nosotros", aseguró.

EL NEW ZEALAND COMPITE PARA GANAR

En lo meramente deportivo, el Emirates Team New Zealand de Dalton quedó segundo en Vilanova, por detrás del NYYC American Magic de Estados Unidos. No obstante, cree que tanto el Luna Rossa Prada Pirelli Team italiano y el INEOS Britannia británico son las embarcaciones a tener en cuenta de cara a la Copa América del año que viene.

"La respuesta fácil es que todos tienen posibilidades, pero no es lo correcto. El espionaje forma una parte importante, y es divertido. Me gusta la pinta de los italianos, han aprendido muchísimo, y tiene sentido lo que han probado. Me gusta el INEOS, hicieron una regata horrible en Vilanova, pero me gusta lo que están probando. Son los dos equipos que más me están gustando. En el deporte nunca pasa lo que esperas, pero si tuviese que elegir un equipo, sin ser injusto, es el Luna Rossa Prada Pirelli Team", se sinceró.

Eso sí, Grant Dalton dejó bien claro que su Emirates Team New Zealand compite "para ganar". "Competimos para ganar, no sólo por competir. Nuestro éxito en el equipo solo se juzga si ganamos, seríamos el primer equipo en ganar tres veces seguidas la Copa América. El evento debe tener éxito y el equipo también", apuntó Dalton, que es a su vez CEO del evento y patrón del equipo defensor.

LLEGADA DE LA IA Y AUSENCIA DE UN RETADOR ESPAÑOL

Por otro lado, no se mostró sorprendido por la ausencia de un barco español que rete a su New Zealand. "Tienes que tener una persona que empiece todo esto, que tenga el dinero. Antes fue Pedro Campos (patrón del Desafío Español 2007, competir en Valencia). Necesitas a un Pedro Campos para lanzar esto. Hasta que no haya alguien como Pedro Campos no habrá un equipo español, lo que es una tragedia. La vela es el deporte en el que más medallas de oro olímpicas tiene España", valoró Dalton.

En un mundo en el que la Inteligencia Artificial (IA) está en auge, la vela no puede quedarse al margen. Pero en Barcelona 2024 no habrá la IA que pueda haber en una futura Copa América. "En 1951, ganó la mejor tecnología, y en 1975, lo mismo. Es una de las cosas fascinantes de este deporte, siempre hablamos de la tecnología más avanzada. Se utilizará bastante la inteligencia artificial, pero es muy difícil desarrollar este tipo de tecnología en un barco. La clave para ganar no es la tecnología, es adelantarse a la tecnología del futuro", manifestó.