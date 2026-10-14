El relevo Guzmán-Peula-Taibo se proclama campeón del mundo de patinaje de velocidad

Chevi Guzmán, Patxi Peula y Manu Taibo celebran su medalla de oro en partinaje de velocidad en los World Skate Games 2026 - PRENSA FEP

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo español alcanzó este martes las 32 medallas (10 oros, 13 platas y 9 bronces) en los World Skate Games, los Juegos Mundiales de Patinaje que se están celebrando en Asunción hasta el próximo domingo 18 de octubre, gracias a la medalla de oro conseguida en la prueba de Relevos del patinaje de velocidad y a dos bronces en alpino en línea.

Según informó la Real Federación Española de Patinaje en nota de prensa, Patxi Peula, Chevi Guzmán y Manu Taibo dieron el primer oro, el décimo para la delegación, en la capital paraguaya al patinaje de velocidad y la cuarta en total tras las platas de Guzmán en los 200 m Dual Time Trial y los 500 m Sprint, y la de Peula en los 5.000 m Puntos. Los patinadores españoles se coronaron brillantes campeones del mundo al firmar un mejor tiempo de 3:56.097 y finalizar por delante del equipo colombiano (3:56.325) y del de China Taipei (3:56.493).

Las otras dos medallas de la jornada vinieron por parte del alpino en línea, que cerró su participación en estos World Skate Games con dos nuevas medallas, los bronces en Slalom por Equipos y en Slalom Gigante por Equipos.

Por otro lado, la selección española masculina se hizo con su segundo triunfo al batir por 2-4 a Portugal y asegurarse así matemáticamente la primera posición de su grupo. Eloi Cervera y Nil Roca, en la primer tiempo, y Marc Grau, al inicio del segundo, pusieron un claro 0-3, pero su rival reaccionó y recortó con los tantos de Rocha y Gonçalo Alves.

El combinado portugués retiró a su portero en busca de la igualada final y Pol Manrubia lo aprovechó para sentenciar la victoria de la actual campeona del mundo que cerrará este miércoles la fase de grupos ante Suiza con los deberes hechos.

En patinaje artístico, Judit Sallent y Jimena Cervera ocupan provisionalmente la cuarta y quinta posición, respectivamente, mientras que Fidel Bopa e Iván Alonso, son cuarto y octavo, antes de jugarse sus posiciones finales en la Danza Libre. En hockey en línea, la selección femenina júnior batió 0-18 a México y sigue con pleno de victorias antes de afrontar los cuartos de final frente a Brasil.