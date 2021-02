Repaso a las diez últimas Super Bowls

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este domingo el Raymond James Stadium de Tampa acoge la LV Super Bowl, que medirá a los actuales campeones de la NFL, los Kansas City Chiefs, y a los Tampa Bay Buccaneers, un duelo que promete espectáculo como en otras tantas ocasiones. Repasamos las diez últimas ediciones de la gran final del fútbol americano estadounidense.

1. Pittsburgh Steelers 24 - GREEN BAY PACKERS 31 (2011). Aaron Rodgers acaba con las comparaciones. La XLV Super Bowl coronó por cuarta ocasión a los Packers tras un partido que dominaron desde el principio y en el que supieron aguantar la reacción de su rival, demasiado errático, para hacerse con su cuarto entorchado. Green Bay llegó a dominar por 18 puntos de ventaja antes del descanso y Aaron Rodgers, su 'QB', fue elegido 'MVP' para poner fin a las comparaciones con Brett Favre, ganando el duelo a 'Big Ben' Roethlisberger. Los Black Eyed Peas amenizaron el descanso.

2. NEW YORK GIANTS 21 - New England Patriots 17 (2012). Los Giants se vuelven a cruzar ante Brady. Los Giants también se hicieron al año siguiente con su cuarto trofeo Vince Lombardi tras derrotar por segunda vez en cuatro años a Tom Brady y los 'Pats' tras dar la vuelta al marcador en los compases finales. Eli Manning, 'MVP', manejó a la perfección un último 'drive' con 15-17 y menos de cuatro minutos, y una recepción magistral de Mario Manningham también fue clave. Madonna fue la protagonista del 'show' del descanso.

3. BALTIMORE RAVENS 34 - San Francisco 49ers 31 (2013). La Super Bowl de los hermanos. Por primera vez en la historia, dos hermanos, los Harbough se veían las caras en la gran final. John llevó a los Ravens a su segunda conquista ante Jim, cuyo equipo estuvo cerca de firmar una épica remontada tras ir abajo 6-28 al inicio del tercer periodo. Para el recuerdo un espectacular 'TD' de Jacoby Jones tras un retorno de 109 yardas y un apagón en el Superdome de Nueva Orleans. Joe Flacco, 'quarterback' de Baltimore, se llevó el 'MVP' y Beyoncé y las Destiny's Child pusieron el espectáculo en el descanso.

4. SEATTLE SEAHAWKS 43 - Denver Broncos 8 (2014). Seattle se estrena gracias a su coraza defensiva. Los Seahawks de Seattle conquistaron por primera vez en su historia la Super Bowl tras arrollar sin contemplaciones a los Denver Broncos de Peyton Manning que llegaban al partido promediando 38 puntos y a los que maniataron defensivamente para no permitirles anotar hasta el último cuarto en una de las finales más desequilibradas de los últimos años. Un 'linebacker', Malcolm Smith, fue premiado con el 'MVP', el tercero de su posición en lograrlo tras Ray Lewis (Baltimore) en 2001 y Chuck Howley (Dallas) en 1971. Bruno Mars y los Red Hot Chili Peppers amenizaron la espera.

5. NEW ENGLAND PATRIOTS 28 - Seattle Seahawks 24 (2015). Brady recupera el trono. Los Patrios volvieron a saborear las mieles del triunfo e impidieron que los Seahawks repitiesen victoria. El 'MVP' Tom Brady, que igualó a Joe Montana y Terry Bradshaw, lideró a los de Bill Belichik a su cuarto anillo y a una gran remontada cuando iban abajo 14-24, pero fue una acción defensiva de Malcolm Butler en los instantes finales cuando Seattle rozaba el 'touchdown' la que decidió su triunfo. Katie Perry dejó una de las actuaciones más recordadas de los últimos años.

6. DENVER BRONCOS 24 - Carolina Panthers 10 (2016). Los Broncos sorprenden desde la defensa. Denver Broncos conquistó su tercer trofeo Vince Lombardi con una victoria clara ante Carolina Panthers, el gran dominador de la temporada y que se plantó en la Super Bowl con sólo una derrota y gracias a otra estelar actuación de su defensa, que anuló a Cam Newton. Otro 'linebacker', Vonn Miller, fue elegido 'MVP'. Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars pusieron la música y el 'show'.

7. NEW ENGLAND PATRIOTS 34 - Atlanta Falcons 28. Increíble remontada de los Patriots. Seguramente es una de las Super Bowl más recordadas de estos últimos años con New England ganando su quinto anillo pese a ir perdiendo 3-28 al inicio del tercer periodo. Sin embargo, no se rindió y encontró un resquicio que le llevó de forma mágica a la primera prórroga en la historia de la Super Bowl, donde James White sentenció. Tom Brady ganó su cuarto 'MVP' y dejó un brillante 'drive' en menos de tres minutos en buena medida gracias a una acrobática y milagrosa recepción de Julian Edelman. Lady Gaga asombró en el escenario del descanso.

8. PHILADELPHIA EAGLES 41 - New England Patriots 33 (2018). Los Eagles se estrenan ante la mejor dinastía del siglo XXI. Los Eagles de Filaldelfia ganaron su primera Super Bowl evitando que los Patriots extendiesen su dominio en un partido decidida en los compases finales con un acción defensiva sobre Tom Brady. El 'QB' californiano rayó a gran nivel, pero sufrió un 'fumble' clave que impidió otra remontada. El 'quarterback' de Philadelphia, Nick Foles, suplente del lesionado Carson Wentz, fue el 'MVP'. Justin Timberlake fue el protagonista de la actuación durante el descanso.

9. NEW ENGLAND PATRIOTS 13 - Los Angeles Rams 3. La última de Brady con los Patriots. New England fue capaz de meterse por tercera ocasión consecutiva en la Super Bowl y esta vez saboreó su sexto Vince Lombardi para alcanzar a los Steelers, con Tom Brady entrando en la historia de la NFL. Las defensas mandaron en la Super Bowl de peor anotación de la historia y con el único 'touchdown', decisivo de Sony Michel, después de casi una hora de partido. Julian Edelman se coronó 'MVP' y Maroon 5 puso el 'show'.

10. KANSAS CITY CHIEFS 31 - San Francisco 49ers 20. Mahomes entra en escena. Kansas City consiguió su campeonato de la NFL gracias a la aparición fugaz del pujante Patrick Mahomes y remontar una desventaja de 10 puntos en el cuarto final para frustrar a unos 49ers que buscaban su sexto anillo e igualar a Patriots y Steelers. El estelar y joven 'quarterback' texano, hasta entonces bien controlado y que terminó como 'MVP', se sacó de la chistera un mágico pase en tercera y 15 con 10-20 que cambió el destino del partido porque San Francisco encajó tres 'TD' en apenas 9 minutos y no volvió a anotar. Jennifer López y Shakira pusieron el toque latino con un gran espectáculo.