La RFEA incluye en su lista para los Europeos de Praga a los 'tocados' Olmedo y Cáceres

Publicado 26/02/2015 14:57:11 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director técnico de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Ramón Cid, dio a conocer este jueves la lista de atletas que representarán a España en los Campeonatos de Europa de Pista Cubierta, que acogerá Praga del 5 al 8 de marzo, y en la que están los 'tocados' Manuel Olmedo y Eusebio Cáceres.

El mediofondista andaluz intentará disputar la prueba de los 1.500 metros, pese a que no pudo correr en la final de esta distancia el pasado fin de semana en Antequera (Málaga), durante los Campeonatos de España, por una contractura en el gemelo.

Por su parte, el saltador de Onil, tercera mejor marca del año en longitud (8,16 m), tampoco pudo participar en esta cita nacional tras sentir molestias en el tobillo durante la reunión de Estocolmo de días antes.

"Los dos están en proceso de duda y estamos en la zona de hablar con los médicos. Manuel Olmedo va a hacerse alguna prueba y Eusebio Cáceres no compitió por precaución y está en fase de pronóstico. Os lo avisaremos en seguida", comentó ante los medios.

En total, a la capital checa acudirán 32 atletas, 23 hombres y 9 mujeres, capitaneados por Ángel David Rodríguez y Ruth Beitia. Adel Mechaal, que el pasado fin de semana logró los títulos nacionales en 1.500 y 3.000 metros, se ha inscrito en esta última prueba únicamente donde estará acompañado por Jesús España y Carlos Alonso, que le secundaron en el podio en Antequera.

"Ha elegido él. El 3.000 es una prueba que consta de dos carreras y hay nivel. Ha optado y ha valorado que tiene más posibilidades en el 3000 que en el 1.500. No hay posibilidad de que doble. Lo ha desechado y me parece bien que se centre en una distancia en la que tiene posibilidades, aunque no va a ser fácil porque hay gente muy poderosa", advirtió.

--LISTA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA PARA EL EUROPEO DE PRAGA.

-HOMBRES.

60 m: Ángel David Rodríguez.

400 m: Samuel García y Pau Fradera.

800 m: Kevin López, David Palacios, Luis Alberto Marco.

1.500 m: Diego Ruiz, Manuel Olmedo y Marc Alcalá.

3.000 m: Jesús España, Carlos Alonso y Adel Mechaal.

Altura: Miguel Ángel Sancho.

Pértiga: Didac Salas.

Longitud: Eusebio Cáceres y Jean Marie Okutu.

Triple Salto: Pablo Torrijos, Jorge Gimeno y Sergio Solanas.

Peso: Borja Vivas, Yioser Toledo y Carlos Tobalina.

Heptatlón: Jorge Ureña.

-MUJERES.

400 m: Indira Terrero y Aauri Lorena Bokesa.

800 m: Victoria Sauleda.

60 m: Josephine Onyia y Caridad Jerez.

Altura: Ruth Beitia.

Triple: Patricia Sarrapio y Ruth Ndoumbe.

Peso: Úrsula Ruiz.